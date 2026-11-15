Suspensión del partido Madryn-Maipú tras agresión a arquero Galardi

El encuentro entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú, en la continuidad del torneo Reducido de la Primera Nacional 2026 fue suspendido por la agresión a Nahuel Galardi, arquero del equipo mendocino, después de estar casi una hora detenido.

Cuando Deportivo Madryn ganaba por 3 a 1 y se metía en la próxima instancia del certamen que otorgará el segundo ascenso a la Liga Profesional 2027, el golero del equipo Botellero quedó tendido cuando los hinchas locales tiraban fuegos artificiales.

Después ser atendido por los médicos durante varios minutos, el carrito ingresó al campo de juego y cuando sacaba a Galardi se dio una particularidad: los jugadores de Maipú impidieron el traslado porque pretendían que fuera a una ambulancia.

Finalmente, ante la negativa del equipo visitante de continuar el partido por lo sucedido con el arquero, el árbitro Bryan Ferreyra suspendió el encuentro y ahora habrá que ver cuál es la definición.

La institución mendocina, por intermedio de un comunicado, explicó que Galardi fue afectado por "un artefacto de pirotecnia de gran potencia" y afirmó que el arquero se encuentra en un centro asistencial a la espera de los resultados de los estudios que le realizaron.

"Seguimos de cerca su evolución, priorizando su bienestar y esperando novedades que lleven tranquilidad a toda nuestra comunidad", cierra la publicación.

Vi un video que es cuando explotan los fuegos artificiales, que estaban muy arriba… Se tira. Yo no estoy en el lugar de él, no sé bien qué le habrá pasado, qué habrá sentido. Si tendrá algo o no, por lo que sabíamos estaba bien. Ojalá sea así”, afirmó Nazareno Solis sobre lo sucedido.

“Son cosas extrafutbolísticas que nosotros no podemos manejar, no tenemos nada que ver. Hicimos un gran partido y somos justos ganadores”, agregó el futbolista de Madryn.

Deportivo Madryn ganaba con los tantos de Luis Silba, Nazareno Solís y Fernando Bersano, mientras que para Deportivo Maipú -Enzo Pérez fue titular- descontó Brian Orosco.

En esta instancia del Reducido se juega un solo encuentro y al local hasta le sirve el empate para clasificar. Ahora, resta saber el informe de Ferreyra y qué definirá la AFA.