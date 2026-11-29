A pesar del triunfo de River ante Instituto en Alta Córdoba que lo depositó en las semifinales del Torneo Clausura, la noche tuvo un desarrollo feliz para una de las figuras del Millonario, ya que Sebastián Driussi falló un penal y luego salió en el entretiempo del encuentro acusando un fuerte dolor en su tobillo derecho.

El delantero, que falló un penal inmediatamente después del gol de Gonzalo Montiel, recibió una fuerte patada del zaguero Fernando Alarcón a los tres minutos. La misma le provocó mucho dolor, hinchazón y sangrado en la zona afectada. Todo el banco de River pidió roja, pero el árbitro Nazareno Arasa no consideró que la falta hubiera sido tan grave ni Lucas Novelli en el VAR llamó al árbitro para que revisara su decisión.

Desde entonces el Gordo aguantó el dolor y pudo completar el primer tiempo, incluso haciéndose cargo de la chance de ampliar la ventaja para River con el penal que terminó estrellando contra el palo derecho del arco defendido por Marcos Ledesma. Después de finalizar la primera parte, Driussi se fue al vestuario con visibles gestos de dolor. Cuando se levantó la media tanto él como sus compañeros divisaron la sangre y la hinchazón en la zona.

De confirmarse, la de esta noche sería la sexta lesión de Driussi en lo que va del 2026. Recordemos que el año pasado el delantero había sufrido un esguince severo del ligamento interno en el tobillo izquierdo durante la victoria por 2 a 0 ante Urawa Red Diamonds en la fase de grupos del Mundial de Clubes, por lo que esta posible lesión es una preocupación para Leonardo Ponzio.