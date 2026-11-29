En una parada clave en su búsqueda del título, River le ganó 1-0 a Instituto en Alta Córdoba, por los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El Millonario fue muy superior y logró la ventaja por el tanto de Gonzalo Montiel en el estadio Monumental Presidente Perón. Si bien generó muchas chances y tuvo dos penales fallados (Sebastián Driussi en el primer tiempo y a Thiago Almada le atajaron otro en el complemento), los de Leonardo Ponzio se llevaron un gran triunfo y están en semifinales, donde jugarán ante Independiente.

Una noche donde pudo plasmar su superioridad ofensiva pero no estuvo para nada certero, River pegó a los 12 minutos gracias a un Montiel que estuvo muy atento al rebote de Marcos Ledesma para empujarla con el arco vacío. En una ráfaga, el Millonario se encontró poco después con un penal para extender la ventaja: una mano de Leonel Mosevich en el área fue sancionada por Nazareno Arasa, sin embargo Driussi no pudo sacar provecho y su disparo dio de lleno en el palo. A pesar de ese golpe, los de Ponzio siguieron manejando el duelo, pero la distancia seguía siendo mínima.

En su vuelta, Montiel marcó el tanto del triunfo para River. (Foto: Getty)

En una segunda parte que se esperaba algo más pareja, la intensidad de Instituto duró solamente unos minutos y River fue amo y señor de un partido que solamente dejó vivo por su llamativa ineficacia. Tomás Galván inauguró un auténtico festival de chances malogradas que siguió con Ángel Correa en un par de ocasiones, el ingresado Lucas Beltrán y también Thiago Almada, que sobre el cierre se hizo cargo de un nuevo penal y buscó asegurar rematando al medio, pero los pies de Ledesma sostuvieron un 1-0 que, finalmente, le alcanzó al Millonario para avanzar.

Buena versión de los de Ponzio ante un rival diezmado sin dos de sus mejores jugadores, pero que pese a ser fuerte en su estadio (hoy cortó un invicto de 9 partidos) en ningún momento representó una amenaza para un River que, pese a confirmar una levantada en su rendimiento, sabe que debió haber ganado por más goles en Alta Córdoba. Ahora, el próximo desafió sera nada menos que ante Independiente, retornando a ser local en el Monumental.

Montiel y el tanto del triunfo para River

El Millonario encontró la ventaja los doce minutos por el lateral, retornado de su suspensión. Después de un disparo lejano de Santiago Espíndola que obligó a Marcos Ledesma a dar rebote, Montiel aprovechó a fondo su capacidad goleadora para llegar a esa pelota antes que nadie y empujarla con el arco vacío.

Driussi falló su penal

Minutos más tarde River tuvo el segundo tanto de la noche, pero Driussi se chocó con el poste. Un penal de Leonel Mosevich, que puso la mano ante un remate de Tomás Galván, le dio la chance al delantero visitante de ampliar la distancia, pero su remate bajo, fuerte y cruzado dio de lleno contra el palo derecho de Ledesma.

Almada no pudo ante Ledesma

Ya en la parte final del complemento, River volvió a tener una chance inmejorable para ampliar la distancia. Esta vez una infracción en el área de Ledesma intentando achicarle a Galván obligó a Nazareno Arasa a sancionar nuevamente el punto blanco. En esta ocasión el que agarró la pelota fue Almada, que intentó un disparo fuerte al medio del arco que el arquero de Instituto atajó con las piernas.

Beltrán y otra ocasión perdida

Ya con el encuentro llegando a su desenlace, River se perdió por enésima vez el segundo tanto del partido. Esta vez desde una pelota parada, Nicolás Otamendi bajó de cabeza un centro al segundo palo y se la sirvió a Beltrán, quien ganó de cabeza pero su remate fue apenas desviado por Ledesma para dar luego en el poste izquierdo.

Galván se perdió el segundo

En el arranque del complemento, River tuvo otra chance importante en los pies del mediocampista, que no pudo aprovechar. Después de una presión en campo rival, el rebote le quedó favorable a un Galván que encaró por el medio ante las dudas de la defensa local y, ante la salida de Ledesma, quiso colocarla contra un palo pero su tiro salió ancho.

Formaciones:

Instituto: Marcos Ledesma; Jonatán Galván, Leonel Mosevich, Fernando Alarcón; Hernán De la Fuente, Gustavo Abregú, Matías Gallardo, Diego Sosa; Jonás Acevedo, Jhon Córdoba y Facundo Suárez. DT: Diego Flores.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Lautaro Rivero, Francisco Ortega; Tobías Andrada, Santiago Espíndola, Tomás Galván; Thiago Almada; Ángel Correa y Sebastián Driussi. DT: Leonardo Ponzio.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Monumental Presidente Perón.

Árbitro: Nazareno Arasa.

El partido es transmisión del Grupo Prima Multimedios por las radios de la corporación de Neuquén capital, AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5.