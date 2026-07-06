Lionel Messi y Antonela Roccuzzo tuvieron un domingo cargado de emoción después de la clasificación de la Selección Argentina a los octavos de final del Mundial 2026. Lejos del ruido del torneo, la pareja compartió un reencuentro familiar con Thiago, Mateo y Ciro que rápidamente enterneció a sus seguidores.

La encargada de mostrar ese momento fue Antonela Roccuzzo, quien publicó un álbum en sus redes sociales con varias postales íntimas junto al capitán argentino y sus hijos. En medio de abrazos, sonrisas y gestos de complicidad, escribió una frase breve que resumió el clima del encuentro: "Te amamos. Juntos de nuevo“.

Las imágenes llegaron después de un partido especialmente exigente para Lionel Messi y la Selección Argentina. El triunfo por 3-2 ante Cabo Verde se definió en tiempo suplementario y mantuvo la tensión hasta el final, por lo que el descanso junto a su familia apareció como una pausa necesaria después de tanta presión.

En las fotos, Messi se mostró relajado y rodeado por los suyos, en una escena muy distinta a la que suele verse dentro de la cancha. Thiago, Mateo y Ciro también fueron parte central del posteo, que dejó ver el lado más cotidiano del capitán después de una noche intensa para todos los hinchas argentinos.

Uno de los detalles que más llamó la atención estuvo en la mesa del festejo. Antonela Roccuzzo compartió imágenes de un café con leche, una torta con frutillas y un mini alfajor de una edición especial inspirada en Lionel Messi, un guiño que no pasó desapercibido entre los fanáticos.

El posteo no tardó en llenarse de comentarios y miles de “Me Gusta” de seguidores de distintas partes del mundo. Más allá de la clasificación, muchos destacaron la ternura de ver al futbolista en un momento de intimidad familiar, lejos de la exigencia del Mundial y cerca de quienes lo acompañan en cada etapa.

Con esas imágenes, Antonela volvió a abrir una pequeña ventana a la vida privada de la familia Messi. El domingo funcionó como una celebración sencilla, pero también como una forma de recargar energías antes de lo que viene: más fútbol, más presión y una nueva ilusión argentina en el Mundial 2026.