El presidente, Javier Milei, celebró este domingo el triunfo de Noruega sobre Brasil en los octavos de final del Mundial y aprovechó la ocasión para dedicarle un mensaje al delantero Erling Haaland, figura del encuentro con dos goles.

A través de sus redes sociales, el mandatario compartió una fotografía de una camiseta del Manchester City firmada por los jugadores del plantel y destacó especialmente el autógrafo del goleador noruego. "Miren la firma del lado derecho que se acompaña con el número 9", escribió Milei junto a la imagen. Luego agregó un mensaje dirigido al atacante: "Vikingo, sos un gigante".

La publicación llegó poco después de la victoria de Noruega, que dejó eliminado a Brasil del Mundial en los octavos de final, una instancia en la que la selección brasileña no quedaba afuera desde 1990.

La camiseta exhibida por el Presidente se encuentra encuadrada en la Quinta de Olivos y presenta un detalle particular: en el dorsal aparece el número 1, en alusión al pasado futbolístico de Milei como arquero en las divisiones inferiores de Chacarita y San Lorenzo.

Entre las distintas firmas del plantel del Manchester City también puede verse escrita, con fibrón, la frase "Viva la libertad carajo".