Martín Demichelis vivió una de esas tardes crueles que el fútbol suele guardar para los entrenadores. El Mallorca hizo su trabajo, goleó con autoridad al Real Oviedo y durante varios minutos soñó con el milagro de la permanencia. Pero las noticias que llegaron desde otras canchas terminaron bajándole el telón a una temporada para el olvido: el conjunto bermellón descendió a la Segunda División de España.

Fue un golpe durísimo para el ex entrenador de River, que afrontaba uno de los desafíos más importantes de su carrera europea y que luchó hasta la última fecha para intentar salvar a un equipo golpeado futbolística y anímicamente. Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó y el cierre terminó siendo tan doloroso como frustrante.

Mallorca necesitaba ganar y esperar una combinación favorable de resultados. El equipo de Demichelis cumplió con su parte y aplastó 3-0 al Real Oviedo, mostrando quizás una de sus mejores versiones futbolísticas de toda la temporada. Ordenado, agresivo y efectivo, el conjunto balear llegó a ilusionarse seriamente con la permanencia.

Pero mientras en Son Moix todavía había esperanza, en otros estadios comenzaron a derrumbarse las ilusiones. La victoria del Betis frente al Levante y el empate entre Girona y Elche terminaron condenando al Mallorca, que finalizó en el puesto 18 con 42 puntos y perdió la categoría por una diferencia mínima.

La imagen final fue el reflejo perfecto de una temporada llena de sufrimiento: jugadores derrumbados sobre el césped, hinchas entre lágrimas y Demichelis mirando al vacío, consciente de que ni siquiera una goleada alcanzó para cambiar el destino.

El descenso representa un golpe importante para la carrera del ex defensor de la Selección Argentina, que había llegado al fútbol español con la ilusión de consolidarse en Europa tras su paso por River. Aunque el equipo mostró reacción en el tramo final, los malos resultados acumulados durante gran parte del campeonato terminaron siendo imposibles de revertir.

Ahora Mallorca deberá reconstruirse en la Segunda División, mientras Demichelis queda nuevamente bajo la lupa después de otro cierre doloroso en su carrera como entrenador. Peleó hasta el final, llegó con vida a la última fecha, pero el fútbol español terminó siendo demasiado cruel con Micho.