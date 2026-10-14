El Manchester City y el Paris Saint-Germain se enfrentan este miércoles en uno de los partidos más atractivos de la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League 2026/27. El encuentro se disputará en el Etihad Stadium de Inglaterra, con el alemán Sven Jablonski como árbitro principal, y tendrá frente a frente a dos equipos que buscan afirmarse en la pelea por el título continental.

El conjunto inglés, dirigido por Enzo Maresca, llega fortalecido después de golear 3-0 al Liverpool por la Premier League. Erling Haaland, Antoine Semenyo y Jérémy Doku aparecen entre las principales referencias ofensivas, mientras que Enzo Fernández y Elliot Anderson aportan alternativas en la mitad de la cancha. El City intentará aprovechar la localía para sumar un resultado importante ante uno de los rivales más exigentes de Europa.

Por su parte, el PSG de Luis Enrique llega después de vencer 3-1 a Le Mans por la Ligue 1 y buscará sostener su protagonismo internacional. El equipo francés cuenta con futbolistas de jerarquía en todas sus líneas, entre ellos Marquinhos, Willian Pacho, Vitinha, João Neves, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia. La intención será imponer su dinámica ofensiva y complicar a un rival que se hace fuerte en su estadio.

El último enfrentamiento entre ambos por la Champions League se disputó el 22 de enero de 2025, cuando el PSG se impuso por 4-2 en París. Jack Grealish y Haaland marcaron para el Manchester City, mientras que Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, João Neves y Gonçalo Ramos anotaron para el conjunto francés. El nuevo capítulo de esta rivalidad europea comenzará a las 16 de Argentina, con transmisión en vivo por Fox Sports y Disney+ Premium.

Las probables formaciones de Manchester City y PSG

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Matheus Nunes, Marc Guéhi, Rúben Dias, Joško Gvardiol; Elliot Anderson, Enzo Fernández; Rayan Cherki, Phil Foden, Jérémy Doku; Erling Haaland. DT: Enzo Maresca.

PSG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, João Neves, Fabián Ruiz; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia. DT: Luis Enrique

Manchester City vs. PSG: horario y dónde ver en vivo