Manchester United atraviesa otra crisis deportiva y decidió cortar por lo sano. Este jueves, el histórico club inglés confirmó la salida de Michael Carrick como entrenador del primer equipo, luego de una campaña muy por debajo de las expectativas. Con el equipo comprometido en la Premier League, la dirigencia comenzó a mover sus fichas y hay un nombre que aparece en el centro de la escena: Mauricio Pochettino.

El exfutbolista de Newell's y actual entrenador de la selección de Estados Unidos es el principal apuntado para ocupar el banco de Old Trafford. Según trascendió en medios europeos, las conversaciones están avanzadas y existiría un principio de acuerdo verbal para concretar su salida del seleccionado norteamericano y regresar al fútbol inglés.

La salida de Carrick se produjo después de un arranque muy complicado. El equipo consiguió apenas una victoria en las primeras diez jornadas de la Premier League y llegó a ubicarse en puestos de descenso, en lo que representa uno de los peores comienzos de temporada de su historia.

El entrenador había asumido inicialmente como interino en enero de 2026, tras la salida de Ruben Amorim. Sus buenos resultados le permitieron recuperar al equipo, finalizar tercero en la temporada anterior y conseguir la clasificación a la Champions League. Ese rendimiento llevó a la dirigencia a ofrecerle un contrato por dos temporadas en mayo, pero la caída futbolística terminó acelerando su salida.

Pochettino, el argentino que seduce a los Diablos Rojos

Con la vacante abierta, Manchester United puso la mirada en un entrenador que conoce muy bien el fútbol inglés. Mauricio Pochettino aparece como el candidato elegido para encabezar una nueva reconstrucción deportiva y devolverle protagonismo a una institución que lleva años intentando recuperar el lugar que supo ocupar en Europa.

El argentino tiene experiencia en la Premier League, donde dejó una marca importante durante sus pasos por Southampton y Tottenham. Con los Spurs estuvo muy cerca de conquistar la liga inglesa y alcanzó la final de la Champions League en 2019. Posteriormente dirigió al Chelsea, en una etapa de resultados menos destacados.

Actualmente conduce a la selección de Estados Unidos, con la que tiene contrato hasta 2030, luego de firmar una extensión de su vínculo. Sin embargo, ese compromiso contempla una cláusula de salida cercana a los siete millones de libras, un aspecto que forma parte de las negociaciones para facilitar su llegada a Manchester.

La posibilidad de regresar al fútbol de clubes y asumir el mando de uno de los gigantes de Inglaterra aparece como un desafío atractivo para el entrenador argentino. No obstante, su desvinculación del seleccionado estadounidense deberá resolverse antes de cualquier anuncio oficial.

Un desafío enorme en un gigante que busca recuperar su identidad

Si finalmente se concreta su llegada, Pochettino tendrá por delante una tarea de enorme exigencia. Manchester United es uno de los clubes más importantes del planeta, pero atraviesa una prolongada etapa de irregularidad, con cambios de entrenadores y proyectos que no consiguieron devolverlo a los primeros planos.

Desde la salida de Alex Ferguson en 2013, los Diablos Rojos no lograron recuperar la hegemonía que supieron tener en el fútbol inglés. La presión de su historia, la exigencia de sus hinchas y la necesidad de volver a competir por los grandes títulos serán parte del escenario que encontrará el argentino.

Por ahora, Carrick ya dejó su cargo y Pochettino aparece como el principal candidato para tomar las riendas. El fútbol inglés podría tener nuevamente a un entrenador argentino en uno de sus bancos más emblemáticos, aunque todavía resta resolver su salida de la selección estadounidense y oficializar el acuerdo.