En el que podría ser uno de los movimientos más importantes del fútbol europeo en este final de año, Manchester United tiene a Mauricio Pochettino como principal candidato para reemplazar a Michael Carrick. En medio de la crisis deportiva que tiene a los Red Devils en zona de descenso en la Premier League, el entrenador argentino, actualmente al frente de la Selección de Estados Unidos, ya tendría negociaciones para regresar a Inglaterra. Eso sí, el club mancuniano deberá abonar una cláusula de 10 millones de dólares para sacarlo de su actual cargo.

En lo que está siendo una temporada para el olvido, Manchester United marcha en el puesto 18 de la Premier League y está en zona de descenso, con apenas una victoria en las primeras diez fechas. Ante esta situación, la dirigencia de los Red Devils encabezada por los hermanos Joel y Avram Glazer, y Jim Ratcliffe, tres figuras tremendamente cuestionadas por los hinchas, ya se pusieron en contacto con Pochettino para que suceda a Carrick, por lo que esta podría ser la última fecha FIFA del argentino a cargo de Estados Unidos.

El reciente empate 4-4 ante Aston Villa, sumado a la victoria entre semana ante Roma por Champions League, ambas remontando un resultado adverso en Old Trafford, le dieron un cierto respiro a Carrick, pero igualmente su futuro ya estaría definido: algunas fuentes en Inglaterra hablan de una inminente destitución del DT, ya que él avisó en conferencia de prensa que no renunciará.

Carrick tiene las horas contadas en Manchester United: algunos medios dicen que la dirigencia ya decidió su despido.

La cláusula que debería pagar Manchester United

Uno de los principales obstáculos para concretar la llegada del argentino es su situación contractual. Pochettino renovó en agosto su vínculo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos hasta 2030, después de la participación del seleccionado en el Mundial. Sin embargo, el acuerdo contempla una cláusula de rescisión cercana a los 10 millones de dólares, cifra que el United debería afrontar para negociar su salida, además de otros tantos millones para desvincular a los asistentes de Poch.

El entrenador de 54 años conoce muy bien el fútbol inglés, con una vasta y elogiada carrera dentro de la Premier League: dirigió al Southampton, al Tottenham, donde tuvo un ciclo entre 2014 y 2019 donde llevó al club a la final de Champions League, y al Chelsea. Su paso por la liga inglesa, su experiencia y su conocimiento del medio aparecen como factores que juegan a favor de su candidatura en un Manchester United en llamas que necesita dejar atrás cuanto antes su crisis de resultados.