En uno de los duelos del día, Manchester United se lo dio vuelta a Roma 3-2 en Old Trafford, por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. En el duelo entre los argentinos, Matías Soulé abrió la cuenta para los italianos, que ganaban 2-0, pero unos Red Devils donde Lisandro Martínez fue suplente e ingresó en el final, remontaron la desventaja en el complemento. Además del ex Vélez, en la Loba fue titular Leonardo Balerdi, implicado con un error en el 2-2 transitorio.

Parecía una nueva decepción para un United de capa caída que venía de caer 2-0 ante Chelsea por la Premier League. Después de lo que fue su expulsión en ese partido, Martínez vio casi todo el encuentro en el banco de suplentes, pero tras su ingreso los Red Devils terminaron dando vuelta el encuentro con un doblete de Matheus Cunha luego del anterior descuento de penal de Bruno Fernandes para cortar una racha adversa de nueve cotejos sin ganar en todas las competencias.

Para la Roma, que además de Soulé y Balerdi tuvo el ingreso de Santiago Castro faltando 12 minutos, resultó otra oportunidad perdida similar a la derrota ante Real Madrid que los deja con 4 puntos y en el puesto 19 de la tabla de la Champions, en puestos de playoffs pero aún con media jornada aún por jugarse. Del lado de los Red Devils, es su segundo triunfo en el torneo, que los ubica 17° recolocándolos en la zona del repechaje para los posteriores octavos de final.

Man United 3-2 Roma, los goles

A los 13 minutos, uno de los cinco argentinos del cuadro giallorossi estableció el 1-0 que enmudeció Old Trafford. Luego de una jugada que fue hacia la izquierda, Wesley metió un preciso cambio de frente para un Soulé que, apareciendo sin marca, controló y definió de zurda ante la salida de Senne Lammens. El delantero fue una de las figuras de un primer tiempo donde los giallorossi fueron muy superiores e incluso estuvo cerca de su doblete.

Apenas cinco minutos después, una mano en el área de Ayden Heaven, el reemplazante de Martínez en el local, le propició la chance de aumentar a Donyell Malen, el goleador de Roma en la temporada, quien no falló desde los doce pasos y extendió la ventaja del conjunto italiano.

En la segunda mitad, el United logró emparejar el partido y, gracias a un penal, se puso a tiro en el marcador. Luego de que derribaran en el área a Matheus Cunha, el que se hizo cargo fue Bruno Fernandes. El portugués disparó abajo a la derecha de Devis Vásquez, que le atajó su tiro. Sin embargo, por una invasión de zona de un jugador visitante, el penal se repitió y esta vez sí el capitán puso el 1-2.

El descuento acercó a los ingleses al área rival, y de la mano de un fallo de Balerdi llegaría el empate a poco del final. El zaguero argentino pifió el despeje en un centro que cayó al área y la pelota le quedó perfecta a Matheus Cunha, que la frenó en el área chica y sometió a Vásquez para el 2-2.

Apenas tres minutos después, el brasileño volvió a dejar su huella en el marcador con un tremendo golazo que reinstauró la alegría en los sufridos hinchas del United. El ingresado juvenil Shea Lacey la puso en el área y Cunha, después de un control largo, sacó un violento derechazo al primer palo que sorprendió a Vásquez para el 3-2 que dio vuelta la historia en Old Trafford.

Formaciones

Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Leny Yoro, Harry Maguire, Ayden Heaven; Carlos Baleba, Kobie Mainoo; Bryan Mbeumo, Bruno Fernandes, Amad Diallo; Matheus Cunha. DT: Michael Carrick.

Roma: Devis Vásquez; Gianluca Mancini, Leonardo Balerdi, Mario Hermoso; Devyne Rensch, Bryan Cristante, Marten De Roon, Wesley; Matías Soulé, Rodrigo Mora; Donyell Malen. DT: Gian Piero Gasperini.

TV: ESPN 2 y Disney+

Estadio: Old Trafford.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (España).