Manchester United atraviesa otro momento complicado y la goleada sufrida ante Como por la Champions League dejó al descubierto una grieta que va más allá de los resultados. Después de la dura caída por 4-1, Bruno Fernandes, uno de los principales referentes del plantel, cuestionó públicamente las decisiones tácticas de Michael Carrick y puso el foco en la manera en que el equipo afrontó el encuentro.

La derrota, correspondiente a la tercera fecha de la fase de liga del certamen europeo, estuvo acompañada por una serie de decisiones que generaron malestar durante el partido. En el complemento, Carrick decidió sustituir al propio Fernandes, capitán del equipo, además de Matheus Cunha y Andrey Santos. Los cambios alimentaron la tensión en una noche que terminó con fuertes declaraciones de ambos lados.

Fernandes no esquivó la polémica y apuntó directamente contra el planteo del cuerpo técnico, al considerar que el equipo le concedió demasiadas libertades a un rival que supo aprovecharlas.

“Es una decisión del cuerpo técnico no realizar una presión hombre a hombre; a veces dejan espacios a la espalda tratando de recuperar el balón, pero cuando le concedes demasiado la posesión a este tipo de equipos, ellos ganan confianza”, explicó el mediocampista portugués.

Lejos de quedarse únicamente en el diagnóstico, el capitán también reclamó una postura más agresiva para disputar esta clase de encuentros. “Eso es algo que deben analizar el entrenador y su cuerpo técnico, no yo. A veces hay que ser más valiente bajo presión, asumir el riesgo de presionar arriba e incomodar al rival”, sostuvo.

Las palabras del portugués expusieron su desacuerdo con la estrategia elegida por Carrick y trasladaron la discusión al corazón del equipo: la responsabilidad por una derrota que profundizó las dudas sobre el funcionamiento colectivo de los Red Devils.

La respuesta de Carrick: “Si no corres, no vas a ganar”

El entrenador no dejó pasar las críticas y respondió con un mensaje que apuntó al compromiso de los futbolistas dentro del campo. Sin desmentir directamente los cuestionamientos tácticos, Carrick remarcó que ningún sistema puede funcionar si el equipo no responde desde lo físico y lo actitudinal.

“Más allá del sistema o la táctica que emplees, si no corres —tanto hacia adelante como hacia atrás—, no vas a ganar”, afirmó el técnico, en una contestación que puso el foco en el rendimiento de sus jugadores.

Carrick también se dirigió a los hinchas del Manchester United y reconoció la gravedad de lo ocurrido. “Tengo que pedir disculpas a los aficionados. Siento este club tanto como cualquiera, si no más, dada la posición en la que me encuentro y lo mucho que valoro a esta institución. Jugar de esa manera es inaceptable”, expresó.

El mensaje del entrenador buscó hacerse cargo de la actuación, aunque también dejó una advertencia sobre la entrega que espera de sus dirigidos. De esta manera, el 4-1 ante Como no solo abrió interrogantes futbolísticos, sino que instaló un cruce público entre una de las voces más importantes del vestuario y el responsable del equipo.

El United necesita respuestas y tiene dos desafíos por delante

El Manchester United lleva varias temporadas intentando recuperar la regularidad y la identidad competitiva que lo convirtieron en uno de los clubes más importantes de Inglaterra. Los cambios de entrenadores y las dificultades para consolidar un funcionamiento sostenido alimentaron la frustración de los hinchas, que ahora vuelven a encontrarse con una derrota contundente y declaraciones que evidencian diferencias internas.

El próximo compromiso llegará el domingo, desde las 11, cuando los Red Devils reciban a Bournemouth en Old Trafford por la Premier League. Será una oportunidad inmediata para intentar cambiar la imagen y trasladar al campo una respuesta futbolística.

En la Champions League, el siguiente desafío será frente a Roma, el martes 3 de noviembre. Hasta entonces, Carrick tendrá que trabajar para recomponer el funcionamiento del equipo y gestionar un conflicto que quedó expuesto ante las cámaras. En Manchester, la discusión ya no pasa solamente por cómo juega el equipo, sino también por la relación entre quienes deben conducirlo y quienes lo representan dentro de la cancha.