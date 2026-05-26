La Conmebol volvió a marcar postura y esta vez el golpe fue directo al bolsillo. Luego de los incidentes registrados en el cruce entre Boca Juniors y Cruzeiro en La Bombonera, el organismo sudamericano decidió sancionar con dureza a ambos clubes por actos racistas y xenófobos protagonizados por hinchas en las tribunas.

La resolución del tribunal disciplinario fue contundente: tanto el conjunto argentino como el brasileño deberán pagar una multa de 100 mil dólares. La investigación determinó que existieron provocaciones y gestos discriminatorios de ambas parcialidades durante el caliente duelo copero que estuvo cargado de tensión dentro y fuera de la cancha.

Desde hace tiempo, la Conmebol viene intentando endurecer su postura frente a este tipo de episodios que manchan al fútbol sudamericano. Por eso, además de las sanciones económicas, la entidad busca instalar campañas de concientización en cada competencia internacional con el objetivo de erradicar definitivamente los hechos de racismo, xenofobia y violencia verbal en los estadios.

En ese contexto, Boca ya había puesto en marcha distintas acciones preventivas durante su último compromiso continental frente a Universidad Católica. Bajo el lema “El respeto es titular”, el club impulsó una campaña de difusión en redes sociales, pantallas gigantes y cartelería dentro de La Bombonera para intentar frenar futuras reincidencias que puedan derivar en sanciones aún más severas, como clausuras parciales o totales del estadio.

Pero las malas noticias para el Xeneize no terminaron ahí. Además de la multa por discriminación, la Conmebol también castigó al club de la Ribera con otros 5 mil dólares por incumplir el manual de operaciones de prensa y televisión de la competencia.

La infracción ocurrió tras el partido disputado en Brasil, donde Boca cayó 1-0 ante Cruzeiro. Según detalló el informe oficial, la delegación azul y oro no realizó las entrevistas rápidas obligatorias para las cadenas televisivas dueñas de los derechos internacionales, una situación que la organización considera una falta reglamentaria.

Con esta decisión, la Conmebol vuelve a dejar un mensaje claro puertas adentro del continente: cualquier acto discriminatorio tendrá consecuencias deportivas y económicas. Y en tiempos donde el racismo sigue apareciendo en distintos estadios del mundo, el organismo busca que las sanciones funcionen como advertencia para todos los clubes sudamericanos.