Quimsa de Santiago del Estero no sintió el cansancio, jugó su último partido el martes y empezó derecho la serie semifinal -al mejor de cinco partidos-, al vencer a Boca Juniors por 88 a 76, por la Liga Nacional de Básquet.

La Fusión de esta manera, frenó el envión Xeneize, que estaba invicto en playoffs, con seis triunfos y en el global acumulaba 8 victorias consecutivas (incluyendo las últimas dos de la fase regular). El estadounidense Brandon Robinson fue la gran figura del encuentro, con 27 puntos y 4 rebotes.

Quimsa se llevó el primer partido de play off de una las semifinales. Foto: Liga Nacional

En tanto, Jerome Meyinsse convirtió 12 puntos, bajó 5 rebotes y repartió 3 asistencias, al tiempo que Leonardo Lema también metió 12 tantos (más 8 rebotes) y Diego Figueredo colaboró con 9 puntos, 6 recobres y 7 asistencias.

El segundo partido será el lunes, a las 21.30, en Santiago del Estero.

En Comodoro Rivadavia

Esta noche de sábado, desde las 20.05, Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia recibirá a Ferro Carril Oeste en el mítico estadio de La Magia Verde, El Socios Fundadores, en el inicio de la otra semifinal.