La UEFA decidió marcar un precedente y sancionó con dureza al argentino Gianluca Prestianni tras un episodio ocurrido en la UEFA Champions League frente al Real Madrid, que tuvo como protagonista también al brasileño Vinicius Jr.

El Comité de Control, Ética y Disciplina del organismo europeo resolvió aplicar una sanción de seis partidos por “conducta discriminatoria”, en el marco de una investigación iniciada luego del cruce entre el futbolista del Benfica y el delantero madridista durante el encuentro disputado el pasado 17 de febrero.

Según detalló la UEFA, el expediente se abrió tras el informe de un inspector que detectó indicios de comportamiento inapropiado. Si bien no se pudo comprobar con total precisión el alcance de lo sucedido, el ente disciplinario optó por avanzar con un castigo ejemplificador, en línea con su política de tolerancia cero frente a actos de discriminación y homofobia.

La sanción, sin embargo, tiene un matiz clave: de los seis partidos impuestos, tres quedan en suspenso durante un período de prueba de dos años. Esto significa que Prestianni deberá cumplir de manera efectiva la mitad de la pena, siempre y cuando no reincida en ese lapso. Además, dentro del cómputo total ya se incluye el partido de suspensión provisional que el argentino cumplió en la serie posterior entre ambos equipos.

Pero el impacto podría ser aún mayor. La UEFA solicitó a la FIFA que extienda la sanción a nivel mundial, lo que implicaría que el castigo no se limite solo a competiciones europeas. De prosperar esa medida, el ex Vélez podría ver comprometida su participación en torneos internacionales, e incluso quedar en riesgo de cara a futuras convocatorias.

Con esta decisión, el máximo organismo del fútbol europeo busca enviar un mensaje claro: más allá de las pruebas concluyentes, cualquier conducta que roce la discriminación será castigada con firmeza para erradicar este tipo de situaciones dentro y fuera de la cancha.