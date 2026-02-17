El encuentro entre Real Madrid y Benfica por la ida de los playoffs de la Champions League quedó marcado por la polémica. Luego de marcar el tanto del 1-0 del Merengue, Vinicius Júnior acusó a Gianluca Prestianni de decirle un insulto racista. El árbitro del partido François Letexier activó el protocolo utilizado cuando hay un incidente de este tipo y el encuentro se detuvo, pero finalmente no hubo sanciones para ningún jugador.

El Real Madrid logró abrir el marcador en el inicio del segundo tiempo gracias a un golazo del brasileño. Vini encaró desde la izquierda, recortó y colocó el balón en el ángulo más lejano de Anatoliy Trubin para poner el 1-0 parcial en el Estadio Da Luz, acercando así a la Casa Blanca al objetivo de llegar a los octavos de final.

Sin embargo, la alegría del gol se vio opacada inmediatamente. Primero Vinicius pareció gritarle el gol a la parcialidad local y fue reprochado por Nicolás Otamendi, el capitán argentino del Benfica. Inmediatamente después llegó este intercambio verbal con Prestianni en el que una de las figuras de la Selección Argentina Sub-20 le dice algo tapándose la boca con la camiseta. Tras ese episodio fue que el brasileño lo acusó de racismo.

El árbitro Letexier detuvo el juego y realizó el gesto relativo a "incidente de racismo". Pero ante la falta de pruebas concretas, el partido continuó sin sanciones para Prestianni ni para nadie del Benfica a excepción de un ayudante de campo, expulsado por excederse en el tumulto que se generó luego de las acusaciones de Vinicius. El atacante del Real Madrid había intentado, en señal de protesta, ir a sentarse al banco.

El partido continuó luego de estar parado durante unos 10 minutos y Letexier adicionó luego 12 de descuento. Una vez restablecido el partido, cada intervención de Vini tuvo la absoluta reprobación del público de Benfica, que lo silbó a rabiar cada vez que recibía la pelota.