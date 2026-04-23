El inicio del Madrid Open trajo una postal inédita: el Estadio Santiago Bernabéu abrió sus puertas para algo más que fútbol y se convirtió en el epicentro de una jornada que mezcló deporte, espectáculo y figuras de primer nivel.

La gran novedad fue la inauguración de una cancha de entrenamiento dentro del mítico estadio, un espacio que ya empezó a dar que hablar en el circuito. Y para su estreno, el evento no escatimó en nombres propios: estuvieron presentes Rafael Nadal y Jannik Sinner, dos de las grandes referencias del tenis mundial.

Pero la escena también tuvo fuerte presencia futbolera. Desde el Real Madrid dijeron presente Jude Bellingham y Thibaut Courtois, quienes se sumaron a la exhibición y compartieron cancha con las estrellas del tenis en un cruce tan inesperado como atractivo.

La jornada tuvo momentos de todo tipo. Hubo peloteos, desafíos cruzados y hasta un partido de dobles que se robó todas las miradas: Sinner hizo dupla con Bellingham, mientras que Nadal jugó junto a Courtois, en un encuentro distendido que contó con un “juez de lujo”, nada menos que Florentino Pérez.

El evento también contó con la presencia de figuras como Iga Świątek, quien venía de ganar en su debut y fue una de las primeras en probar la nueva superficie, incluso animándose a mezclar tenis y fútbol en un momento distendido con Courtois.

Esta innovadora cancha será utilizada exclusivamente por aquellos tenistas que soliciten entrenarse allí durante el torneo, y ya generó una fuerte demanda según explicaron desde la organización. La iniciativa busca ofrecer una experiencia diferente dentro de uno de los escenarios más icónicos del deporte mundial.

Así, el Bernabéu volvió a reinventarse. Esta vez, con raquetas en lugar de botines, pero con el mismo objetivo: seguir siendo protagonista en la élite del deporte global.