Manu Ginóbili aprovechó una semana para desconectarse de la rutina y disfrutar de Mendoza en compañía de sus amigos. El exbasquetbolista compartió diez postales de la escapada en sus redes sociales y dejó ver un itinerario con visitas a bodegas, almuerzos especiales, actividades al aire libre y una sorpresa climática que no estaba en los planes.

“¡Qué linda semana pasé en Mendoza con amigos!”, escribió Emanuel Ginóbili al presentar las imágenes. El bahiense, una de las figuras más importantes de la Generación Dorada y ganador de cuatro campeonatos de la NBA con los San Antonio Spurs, eligió la provincia cuyana para combinar descanso, buena gastronomía y encuentros con amigos.

Durante el viaje, el grupo recorrió distintos establecimientos vitivinícolas y disfrutó de propuestas vinculadas con los productos regionales. Uno de los momentos destacados fue un almuerzo que el propio Manu describió como un “épico almuerzo”. Además, el exjugador agradeció especialmente al enólogo Alejandro Vigil por la atención que recibieron durante una de las paradas del recorrido.

La experiencia no se limitó al mundo del vino. En otra de las actividades, los amigos participaron de una propuesta para crear una etiqueta propia y también tuvieron la oportunidad de degustar aceite de oliva y aceto balsámico. Las publicaciones mostraron así una faceta diferente del exdeportista, que disfrutó de las experiencias gastronómicas que ofrece Mendoza.

Las comidas ocuparon un lugar central en la escapada. “Otro almuerzo inolvidable”, comentó Ginóbili al compartir otra de las postales, mientras que en sus historias de Instagram mostró una visita a una bodega en la que probó una costilla. Entre platos regionales y degustaciones, el grupo recorrió distintos espacios reconocidos por su propuesta culinaria.

Sin embargo, una de las imágenes más llamativas llegó desde Tupungato, donde los sorprendió una nevada en plena primavera. “Nos despertamos con esta nevada en Tupungato. Muy inesperada a mitad de octubre”, contó Manu. El fenómeno climático se convirtió en uno de los momentos más particulares de unas vacaciones que también incluyeron paisajes de montaña y una visita a un emblemático hotel de Potrerillos.

Las hermosas vacaciones de Manu Ginobili

El descanso también tuvo lugar para el deporte. En una de las diez fotografías, el exbasquetbolista apareció jugando al pádel con sus amigos y bromeó sobre el objetivo del encuentro: “bajar un poco las calorías extras consumidas”. La actividad se sumó a una rutina recreativa en la que también suelen estar presentes el tenis y el ciclismo, dos disciplinas que incorporó con mayor frecuencia después de su retiro profesional.

La relación de Manu Ginóbili con Mendoza no comenzó con esta escapada: ya había visitado la provincia por compromisos vinculados al básquet y en 2024 regresó junto a integrantes de la Generación Dorada para recordar los 20 años del oro olímpico conseguido en Atenas. Retirado desde 2018, tras 16 temporadas en la NBA, el argentino conquistó cuatro títulos con los Spurs, recibió el reconocimiento de la franquicia con el retiro de su camiseta número 20 en 2019 e ingresó al Salón de la Fama del básquet en 2022. Actualmente mantiene un vínculo con San Antonio como asesor especial de operaciones de básquet, mientras disfruta de una vida alejada de la competencia. En abril de 2025, incluso, tuvo una experiencia puntual como entrenador en un partido benéfico en Carolina del Norte, sobre la que había anticipado: “Va a ser mi primera experiencia como coach”. Para cerrar su álbum mendocino, resumió el viaje con una frase contundente: “La pasamos espectacular”.