En la noche llena de tensión, Palmeiras se impuso por penales ante Fluminense y es el primer finalista de la Copa Libertadores. Con el gol de Hércules sobre el final del encuentro, el Flu ganó por 1-0 en el tiempo reglamentario en el Allianz Parque para poner el 2-2 en el global y, de esta manera, forzar la definición desde los doce pasos, pero allí el Verdão logró llevarse la definición por 5-3 para volver al duelo decisivo como hizo en 2025. El ganador enfrentará en la final al vencedor de Flamengo-Estudiantes.

Carlos Miguel, el héroe

La serie de penales se caracterizó por buenas ejecuciones y hasta el final ninguno dio tregua: Maurício, Gustavo Gómez, Ramón Sosa y Joaquín Piquerez habían acertado del lado de Palmeiras, en tanto que para Fluminense los remates de Thiago Silva, Hércules y Guilherme Arana fueron adentro. No obstante, en el turno de Nonato llegó el desnivel con una ayuda: Carlos Miguel leyó en la toalla dónde lo pateaba su rival y se lo atajó. El arquero, que también atajó uno ante Liga de Quito en cuartos, le dejó a Marlon Freitas la chance de definir la serie y su compañero no falló. Fue 5-3 y a la final.

Hércules envió la serie a penales

Faltaban menos de diez minutos para el final del tiempo reglamentario y un Fluminense obligado a ir al frente logró llegar a un tanto clave con una muy buena acción colectiva. Wesley entró tocando por derecha y tras una pared terminó dejando de frente al arco a un Hércules que sacó un remate colocado perfecto para el tanto que definió el duelo para los cariocas.

El Palmeiras, que había ganado 2-1 en la ida gracias a un tanto de José Manuel López, debió sufrir para llegar a su octava final de la Libertadores. De los tres argentinos presentes, López fue llamativamente sustituido faltando media hora por el entrenador Abel Ferreira. Por otra parte, Agustín Giay, otro de la Selección Argentina, no llegó a la definición por penales porque también salió antes de finalizar el duelo, mientras que Alexander Barboza jugó todo el encuentro y fue amonestado.

Por penales, como ante Liga de Quito en la instancia previa, Palmeiras llegó a su cuarta final en los últimos seis años de la mano de Ferreira. El portugués, que condujo al Verdão a dos de sus tres conquistas, buscará en Montevideo su cuarta estrella en el máximo torneo contiental el próximo 28 de noviembre.