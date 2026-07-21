El oriundo de San Antonio Oeste, José Manuel Urcera estrenó el flamante Mercedes-Benz en la octava 8ª (octava) fecha del Turismo Carretera en Posadas y aseveró en declaraciones al sitio especializado SoloTC sobre esta la apuesta que se hizo..Con un resultado discreto y prácticamente de prueba en la Final, el rionegrino explicó por qué era “necesario” hacer este cambio a falta de 2 doscarreras para completar la Etapa Regular. También apuntó a conquistar su segundo título en el TC.

“Los resultados con el Toyota fueron muy buenos, estaba 1° (primero) hasta la carrera pasada. Desde el lado deportivo es una apuesta un poco jugada, pero entendí que era necesario hacerlo lo más rápido posible para tener experiencia antes del playoff y conocer el auto”, dijo "Manu".

En lo que respecta al rendimiento en pista, el campeón 2022 clasificó en el 18° (decimooctavo) puesto con una diferencia de 646 milésimas de segundo con respecto al autor de la pole position, su compañero Otto Fritzler. Posteriormente llegó sexto en su serie y a raíz de estos desempeños, su posición de largada en la Final lo ubicó en el decimoséptimo lugar de la grilla. Su posición definitiva al término de la competencia fue el 22° (vigésimo segundo) puesto, luego de completar las 25 vueltas pautadas. Con estos resultados, el rionegrino cayó al tercer lugar del campeonato (había llegado a Misiones como escolta de Jonatan Castellano), con una diferencia de 29,5 unidades respecto al "Pinchito".

"Manu" Urcera y su nueva apuesta con el Mercedes-Benz en TC

Vale recordar que quedan 2 fechas para completar la Etapa Regular. A saber: el 2 de agosto se disputará el “Desafío de las Estrellas” en San Juan, en tanto que el 23 de agosto se definirán a los primeros 12 clasificados a la Copa de Oro en la cita correspondiente a Paraná.

Así es el proyecto de Urcera con Mercedes-Benz

“Es una gran oportunidad para mí, una situación prácticamente ideal. Se trata de un auto que está funcionando bien, en un equipo muy conocido para mí y con el que he logrado grandes cosas. No llegamos a probar el auto, así que fuimos a conocer el auto y ver dónde estamos parados. Es mejor también tener compañeros de equipo con el mismo auto porque, al final, el desarrollo que podés hacer durante el fin de semana y la información que podés ir recabando con los entrenamientos es mayor”, concluyó Urcera.

El Prestige Auto Racing Team desembarcó en la “máxima” a mediados de 2025 con el objetivo de sumar a la marca alemana. Bajo la atención técnica del Maquin Parts Racing se construyó el 1° prototipo del modelo CLE 53 AMG y se puso en pista en una exhibición hecha en la previa de la Final de TC en La Plata que cerraba el campeonato.

Data Informativa y Fotos: Solo TC