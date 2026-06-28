El rionegrino José Manuel Urcera será el nuevo piloto oficial de Mercedes-Benz en el Turismo Carretera, para competir junto a Otto Fritzler y Diego Azar dentro del Prestige Auto Racing Team. El campeón 2022 de la “máxima”, deja así el Toyota Camry con el que empezó la temporada dentro del Maquin Parts Racing, para subirse a un AMG CLE 53 0km. Gran apuesta del equipo y el piloto, que está segundo en el torneo y aspira a pelear por la Copa de Oro.

“El equipo vio con buenos ojos que "Manu" use un auto de la misma marca que los otros dos pilotos del equipo, porque estaba un poco solo en cuanto a la comparación de datos y estaba compitiendo con algunos equipos que hoy en el TC tienen hasta cinco o seis autos de la misma marca, cosa que lo ponía en desventaja. Así que fue algo que se habló hace unos días con Daniel Herrero, Urcera y avanzamos, contó Horacio Soljan, titular de la escudería.

Urcera, en la foto con Daniel Herrero, nuevo piloto de Mercedes-Benz en TC.

Este año debutaron los Mercedes-AMG CLE 53 del Prestige Auto Racing Team, al mando de Otto Fritzler y Diego Azar. Luego de un cambio reglamentario a fines de marzo, que estrenaron en la tercera fecha en Centenario, Neuquén, la marca viene en alza en cuanto a la performance y está cerca de lograr su primera victoria en el año, tras el primer podio logrado por Frtiztler en Córdoba (6ª fecha).

El gen del proyecto

A principios de junio, en la carrera de Río Cuarto, se supo que el Maquin Parts estaba armando un Mercedes-Benz de cara a 2027, en el que iban a probar el nuevo motor de TC que está desarrollando la ACTC junto con Orestito Berta.

Por entonces, Horacio Soljan, titular de la escudería, reconoció que “el año que viene me gustaría tener todos los autos de la misma marca, por una cuestión de puesta a punto en los entrenamientos y demás. Para los ingenieros, que todos los autos sean igual de carrocería y de aerodinámica es mejor, así que creo que vamos a ir por ese lado”.

A su vez, consultado Urcera si le gustaría representar a la marca alemana y admitió: “Obvio que estaría bueno correr con Mercedes-Benz. Pero hay que ver qué es lo mejor para mí, pero sin dudas que me gustaría”. Unos 25 días después se hizo oficial el cambio de marca a partir de la siguiente carrera en Posadas.