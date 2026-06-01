La guerra de Medio Oriente cambió el calendario de la Fórmula Uno 2026 con la suspensión de los Gran Premio de Bahrein y Arabia Saudita, que en principio iban a disputarse el 12 de abril y 19 de abril respectivamente, y ahora hicieron que la etapa final de la temporada esté más que apretada. Sin embargo, más allá de esto, los dirigentes de la categoría temen a que exista la cancelación de dos carreras más.

Según dio a conocer el máximo mandatario de la categoría Stefano Dominicalli, prepararon un "plan de emergencia" para poder soportar posibles nuevos cambios en el calendario con dos de las carreras programadas para el cierre del 2026.

Uno de los mayores temores de la organización es la posibilidad de que los GP de Qatar, Lusail (27 al 29 de noviembre) y Abu Dabi, Yas Marina (del 4 al 6 de diciembre) se cancelen si persiste el conflicto en mencionado lugar.

Sin embargo, Dominicalli fue claro al dar a conocer en diálogo con el medio francés L'Equipe el presidente de la F1 fue claro y contó que tienen preparado un "Plan B" en caso que se suspendan las actividades en mencionados países. Por este motivo, la fecha programada para Las Vegas (19 al 21 de noviembre) no será la última del año, pase lo que pase.

Existe la posibilidad de que los GP de Qatar, Lusail y Abu Dabi, Yas Marina se cancelen si persiste el conflicto bélico

“Puedo confirmar que tenemos un plan de emergencia. Si las dos carreras al final de la temporada no pueden celebrarse porque la guerra aún no ha terminado, disponemos de soluciones alternativas. Las Vegas no será la última carrera del calendario”, dijo Stefano Dominicalli, sobre las posibles nuevas cancelaciones.

A su vez habló sobre la posibilidad de reemplazar las fechas ya suspendidas, por las que el calendario tendrá 22 fechas en total y no 24 como estaba pactado originalmente: “Para ser transparentes: creo que es imposible sustituir ambas carreras. Incluso sustituir una sola carrera no será sencillo. No hay muchos fines de semana libres disponibles.”

"Esto no es como un partido de fútbol con dos equipos y 22 jugadores, en el que puedes trasladar algo fácilmente. Nosotros tenemos que lidiar con la complejidad logística, costes de transporte y mucho más”, contó y agregó que “en los próximos meses cuando llegue el momento” tomarán decisiones sobre los dos GP finales a celebrarse en Qatar y Abu Dhabi.