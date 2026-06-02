El show boxístico La Leyenda Continua regresó este fin de semana pasado al estadio de la Federación Argentina de Box, con una cartelera con dos combates titulares y cuatro complementarios. En el fondo, Vilte conquistó el título latino superligero del CMB, y el semifondo, Crucce se consagró como el campeón argentino pesado más joven de la historia de nuestro boxeo. En las preliminares, ganaron Arias, Herrera, Gómez y Martínez.

El primero de los combates titulares, hizo historia en el boxeo nacional. Karim Crucce se consagró como el campeón argentino de los pesados más joven de la historia, superando el récord que tenía hasta hoy Oscar Natalio "Ringo" Bonavena. El boxeador de Las Flores lo hizo a sus 20 años, mientras que el gran Ringo lo había conseguido a sus 23, venciendo a "Goyo" Peralta en el Luna Park.

La pelea duró tan sólo dos minutos. En ese tiempo, el joven púgil representante del Golden Gym de su ciudad natal, Las Flores, fue certero y contundente en sus combinaciones para mandar dos veces a la lona a un Esteban Juárez que no pudo hacer mucho y que lo superaba en peso, habiendo dado en la balanza casi cuarenta kilos más que Crucce. En la nota post pelea con Luciano Jurnet, Crucce desafió a Ariel Bracamonte, quién se encuentra quinto en el último ránking FAB.

El oriundo de Las Flores, provincia de Buenos Aires, concretó su tercer compromiso de la temporada, logrando mantener su invicto con nueve triunfos, todos por la vía rápida, y ocho de ellos en el primer capítulo. Por su lado, el de Pilar comenzó la temporada acumulando su novena derrota en el campo rentado.