El fútbol alemán volvió a teñirse de rojo. FC Bayern Munich cerró otra temporada dominante en la Bundesliga con una goleada demoledora y el trofeo en alto frente a su gente. El gigante bávaro aplastó 5-1 al 1. FC Köln en el Allianz Arena y coronó una campaña histórica marcada por una cifra brutal: 132 goles convertidos.

La despedida del campeón fue exactamente igual a todo su torneo: intensa, ofensiva y sin piedad. El equipo dirigido por Vincent Kompany volvió a demostrar por qué fue el dueño absoluto de la Bundesliga y terminó levantando el título entre aplausos, fiesta y un estadio completamente rendido a su poderío futbolístico.

El gran protagonista de la tarde fue otra vez Harry Kane. El delantero inglés firmó un hat-trick espectacular y cerró la temporada como máximo goleador del campeonato con 36 tantos. En apenas trece minutos ya había golpeado dos veces para empezar a encaminar una goleada que nunca estuvo en discusión.

Aunque el Colonia logró descontar a través de Said El Mala, la reacción visitante duró poco. Tom Bischof apareció rápidamente para devolverle tranquilidad al Bayern antes del descanso y dejar el partido prácticamente sentenciado.

En el complemento llegó la fiesta definitiva. Kane volvió a aparecer con un potente remate desde afuera del área para completar su triplete y desatar la ovación total del Allianz Arena. Luego, Nico Jackson también dejó su firma en el marcador en lo que fue su último partido como local antes de regresar al Chelsea.

Los números del Bayern Múnich campeón

La campaña del Bayern fue simplemente aplastante. El campeón terminó la Bundesliga con 89 puntos, 28 triunfos en 34 partidos y apenas una derrota en toda la temporada. El título se había asegurado cinco fechas antes del cierre, reflejo de una superioridad que nunca encontró oposición seria dentro del campeonato alemán.

Además de la Bundesliga, los bávaros ya habían conquistado la Supercopa y ahora buscarán cerrar una temporada perfecta el próximo fin de semana cuando enfrenten al VfB Stuttgart en la final de la Copa de Alemania.

Con goles, récords y una contundencia demoledora, Bayern volvió a dejar en claro que sigue siendo el gran dueño del fútbol alemán.