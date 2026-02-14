Europa es un continente con muchos futbolistas que tienen pasado en Boca Juniors y este sábado, uno de ellos fue protagonista. En el Volksparkstadion y por la fecha 22 de la Bundesliga, el torneo alemán de primera división, Nicolás Capaldo anotó el segundo gol en el triunfo 3 a 2 del Hamburgo sobre el Unión Berlín.

Con el marcador 1 a 1 y en el tiempo adicionado del primer tiempo, Bakery Jatta recibió un centro pasado en la línea lateral del área y observó al volante argentino. Se la pasó y este, de primera, sacó un disparo que impactó en el travesaño y terminó por sacudir la red.

Finalmente, el HSV se quedó con la victoria, gracias al doblete de Ransford Königsdörffer. La visita descontó con las anotaciones de Leopold Querfeld y Andrej Ilic, pero no alcanzó. De esta manera, el local escaló hasta la novena posición con 25 puntos, aunque aún está a 14 de puestos europeos.

Capaldo arribó al conjunto teutón en la presente temporada procedente del RB Salzburgo, a cambio de 2.100.000 euros. Ya porta la cinta de capitán, es titular y registra, además del gol de hoy, una asistencia contra el Mainz por la sexta jornada.

El volante debutó oficialmente con Boca el 24 de febrero de 2019 en el triunfo 1 a 0 frente a Defensa y Justicia por la Superliga, a sus 20 años. Dos años y medio le bastarían para captar la atención del viejo continente y emigrar a Austria, por 4.500.000 euros.