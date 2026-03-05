¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Jueves 05 de Marzo, Neuquén, Argentina
Golpe de timón

Maracanazo dirigencial: Flamengo oficializó a Leonardo Jardim como reemplazante de Filipe Luís

El Mengao venía de golear 8-0, pero el golpe sufrido ante Lanús en la Recopa Sudamericana fue demasiado. La dirigencia decidió cortar el ciclo de Filipe Luís y apostar por Leonardo Jardim.

Por Marcelo Figueroa

Periodista deportivo. Redactor de la sección Deportes en Mejor Informado.
Jueves, 05 de marzo de 2026 a las 10:54
El portugués Leonardo Jardim inició su ciclo en Flamengo luego de que la dirigencia decidiera poner fin a la etapa de Filipe Luís.

En el fútbol sudamericano la memoria suele ser corta, y en Flamengo lo dejaron en claro. El conjunto carioca decidió dar un golpe de timón y confirmó al portugués Leonardo Jardim como nuevo entrenador del Mengao, en reemplazo de Filipe Luís, quien fue despedido pese a la reciente goleada 8-0 que había conseguido su equipo.

Lo que terminó inclinando la balanza fue otro resultado: la derrota ante Lanús en la Recopa Sudamericana disputada en el estadio Maracaná. La caída frente al conjunto argentino dejó muy golpeada a la dirigencia del club brasileño, que no perdonó haber perdido un título internacional en casa y decidió cortar el ciclo del ex lateral.

De esta manera, Flamengo se movió rápido en el mercado y anunció la llegada de Jardim, quien firmó contrato hasta diciembre de 2027. El entrenador portugués, de 51 años, viene de dirigir a Cruzeiro y ya cuenta con experiencia reciente en el fútbol brasileño.

El nuevo DT llegó acompañado por sus asistentes António Vieira, José Barros y Diogo Dias, y ya tuvo su primer día de trabajo en el Ninho do Urubu. Allí se presentó ante el plantel y dirigió su primera práctica pensando en los próximos compromisos del equipo.

El desafío para Jardim no será menor: deberá reacomodar al Mengao y volver a ponerlo en la pelea por los títulos más importantes, tanto en el Brasileirao como en la Copa Libertadores, objetivos que en Flamengo siempre son una obligación.

