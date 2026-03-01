Rodrigo Castillo es el apuntado por Fluminense como refuerzo y el actual goleador de Lanús está cerca de pegar el salto internacional después de haber sido figura excluyente en la consagración del equipo argentino en la Recopa Sudamericana ante Flamengo.

El equipo de Río de Janeiro ya negoció por Gabriel Ábalos de Independiente y Alexis Cuello en San Lorenzo, pero no hubo acuerdo económico por ninguno de los dos. De esta manera, viraron la búsqueda hacia el sur del Gran Buenos Aires donde se avanza a contrarreloj.

Es que el próximo martes, el mercado de pases del vecino país se cierra por lo que las definiciones serán inmediatas. Aunque no se dijo de cuánto es la ofertar por el ex River, Brown de Madryn y Gimnasia y Esgrima La Plata, la institución dueña de su pase pretende 10 millones de dólares.

Apenas 32 partidos lleva Rodrigo Castillo en Lanús, un 9 que rindió mucho en el Granate.

La negociación incluiría una retención del porcentaje en caso de una futura venta y es allí donde se encontró un canal posible para la transacción.

Sus números

El paso de Castillo por Lanús fue demoledor. Además de ganar la Sudamericana y Recopa, jugó 32 partidos, marcó 14 goles y sirvió 4 asistencias.

Rodrigo Castillo con la Recopa Sudamericana, donde marcó en los dos partidos ante Flamengo.

Su partida sería una baja significativa para la estructura de Mauricio Pellegrino que sabe la necesidad institucional por hacer caja.

En ese ítem, la dirigencia encabezada por Nicolás Russo tiene todo confirmado para jugar ante Boca como local con público visitante. Habilitará 10 mil lugares populares a un valor de 100 mil pesos. Momento próspero en La Fortaleza, no sólo en materia deportiva.