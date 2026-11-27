El piloto español Marc Márquez anunció este viernes 27 de noviembre de 2026 su retiro profesional de MotoGP, poniendo fin a una trayectoria de 19 temporadas en el Mundial de Motociclismo. La decisión llega en lo más alto de su carrera deportiva, luego de conquistar su octavo título en la categoría reina y alcanzar las diez coronas mundiales en total.

Marc Márquez resolvió cerrar su etapa como piloto oficial tras completar una temporada consagratoria junto a Ducati, cerrando su ciclo competitivo en el marco del Gran Premio de Valencia.

A los 33 años, el corredor nacido en Cervera eligió despedirse de las pistas en plenitud deportiva después de haber superado el período más complejo de lesiones de su carrera y regresar a la cima del campeonato mundial de MotoGP.

Con esta determinación, Marc Márquez culmina un recorrido ininterrumpido de 19 temporadas en el certamen organizado por la Federación Internacional de Motociclismo (FIM), consolidándose como una de las máximas figuras de la historia del deporte motor.

El palmarés histórico de Marc Márquez: 10 títulos mundiales en 19 temporadas

A lo largo de casi dos décadas en el campeonato mundial, Marc Márquez construyó uno de los historiales más laureados del motociclismo internacional al sumar diez títulos mundiales repartidos en tres divisionales:

Categorías formativas: se consagró campeón mundial de 125cc en 2010 y obtuvo el título de Moto2 en 2012 antes de ascender a la clase mayor.

Categoría reina (MotoGP): conquistó ocho campeonatos del mundo, iniciando su hegemonía en 2013 como debutante y ampliándola en 2014, 2016, 2017, 2018 y 2019, antes de sumar sus últimas dos coronas en su etapa con Ducati.

El cierre de su ciclo con Ducati y el legado en el Mundial de Motociclismo

La etapa final de Marc Márquez en MotoGP estuvo marcada por su apuesta deportiva al dejar la estructura oficial de Honda para incorporarse al universo Ducati, transición que le permitió volver a pelear carreras y recuperar el cetro mundial hasta alcanzar su décimo campeonato.

Su salida deja vacante uno de los asientos más codiciados de la grilla de MotoGP de cara a la temporada 2027, año en el que además entrará en vigor el nuevo reglamento técnico de la categoría reina.