Marc Márquez se llevó el Gran Premio de San Marino de MotoGP y, tras cruzar la línea de meta, sorprendió con un festejo inspirado en Lionel Messi. Al igual que el astro argentino en el Clásico del Santiago Bernabéu de 2017, Márquez levantó su mono y lo mostró al público, replicando la icónica celebración en la que Messi exhibió la camiseta del Barcelona ante la hinchada del Real Madrid.

“Siempre he dicho que él ha sido un referente dentro y fuera de la pista”, explicó el piloto español. “Es imposible emularlo, pero ayer por la noche, leyendo las redes sociales, encontré un extra de motivación. Tenía muchas ganas de ganar y se me ocurrió celebrarlo a lo Messi, aunque estoy lejos de él”, agregó Márquez, que terminó apenas medio segundo por delante de Marco Bezzecchi, mientras su hermano Álex completó el podio.

El gesto de Márquez tuvo un claro mensaje hacia los fans que habían celebrado su caída en la carrera sprint del sábado: mostrando su mono con las manos, reafirmó su triunfo y dedicó su victoria al público presente en Misano. Un guiño evidente a aquel histórico momento de Messi, en el que el rosarino mostró la 10 blaugrana tras anotar el gol de la victoria en el clásico del Bernabéu, un festejo que quedó marcado en la historia del fútbol y que tiempo después fue subastado en casi USD 500.

Con la victoria de hoy, Márquez acumula 512 puntos en el Mundial de Pilotos, 182 más que su inmediato perseguidor, Álex Márquez. Faltando seis carreras para el final del torneo, al oriundo de Cervera le bastará con sumar tres puntos más que su hermano en el Gran Premio de Japón para consagrarse campeón por novena vez en su carrera. “El círculo está cerrado, solo falta ponerle el candado, es solo cuestión de tiempo, en Japón o en Indonesia, lo antes posible, pero sin volverse loco. Lo importante es hacerlo y celebrar todos juntos porque no lo he sufrido yo solo, lo hemos sufrido todos juntos”, declaró el español tras el triunfo.