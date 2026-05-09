El mundo del MotoGP quedó paralizado este sábado luego del impactante accidente que protagonizó Marc Márquez durante la carrera sprint del Gran Premio de Francia. El español, que venía peleando en los puestos de adelante con su Ducati, sufrió una violenta caída en las vueltas finales y terminó con una fractura que lo dejará varias semanas fuera de las pistas.

Todo ocurrió en el circuito de Le Mans, uno de los trazados más históricos del calendario. En plena lucha por mantenerse en el grupo perseguidor, Marc Márquez perdió el control de la moto en una curva rápida y padeció un peligroso “highside”, una de las maniobras más temidas por los pilotos debido a la brutal expulsión que provoca.

Las imágenes fueron estremecedoras. La Ducati recuperó adherencia de manera repentina y el múltiple campeón salió despedido varios metros por el aire antes de impactar con dureza contra el asfalto. El golpe generó preocupación inmediata tanto entre los integrantes del paddock como entre los fanáticos que seguían la carrera.

Tras la caída, las cámaras enfocaron a Marc Márquez caminando con visibles dificultades y evitando apoyar el pie derecho. Minutos más tarde, el equipo Ducati confirmó oficialmente el diagnóstico: fractura en el quinto metatarsiano del pie derecho. Además, informaron que el español deberá ser intervenido quirúrgicamente en Madrid en las próximas horas.

La lesión representa un golpe durísimo para Ducati y también para el campeonato. Debido a la recuperación, Marc Márquez no podrá participar de la carrera principal del Gran Premio de Francia y tampoco estará presente en el próximo GP de Cataluña, una ausencia muy sensible para la categoría.

Este nuevo episodio vuelve a poner el foco sobre el complejo presente físico que atraviesa el piloto español. En los últimos meses, Marc Márquez ya había manifestado molestias en el hombro derecho y diferentes dolores derivados de antiguas lesiones que marcaron gran parte de su carrera deportiva.

El durísimo accidente de Marc Márquez en Le Mans

Incluso, distintos medios europeos deslizaron que el piloto podría aprovechar este tiempo fuera de competencia para realizarse otros tratamientos médicos pendientes. Aunque desde Ducati evitaron profundizar sobre esa posibilidad, la preocupación por el estado físico del corredor volvió a instalarse con fuerza.

A pesar del duro momento, el entorno de Marc Márquez se mostró optimista de cara a la recuperación. El español, considerado una de las máximas figuras de la historia del MotoGP, intentará volver cuanto antes a las pistas luego de un accidente que volvió a sacudir por completo al campeonato.