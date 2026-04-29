En un partido que no fue el soñado, pero que sí lo tuvo como protagonista, Julián Álvarez volvió a marcar en el 1-1 de Atlético Madrid ante Arsenal, lo que le valió hacerse dueño de un récord que pertenecía ni más ni menos que a Lionel Messi: es el jugador sudamericano al que menos partidos le tomó llegar a 25 tantos en Champions. El delantero de la Selección Argentina, que debió salir por una molestia en el tobillo izquierdo, sumó además su tanto número 10 en esta edición.

Hay una curiosidad en el momento del récord de ambos y es que Messi también alcanzó su marca contra el Arsenal. Fue en 2010, en aquel recordado 4-1 del Barcelona sobre los Gunners por la vuelta de cuartos de final de Champions League donde Leo marcó cuatro tantos. En aquel tiempo, el hoy capitán de la Selección Argentina alcanzó a sus 22 años los 25 tantos en 42 partidos. Hoy Álvarez superó por uno esa cifra, ya que esta misma marca le demandó 41 encuentros.

Por otra parte, en cuanto a la lesión del tobillo que alarmó no solamente al Atlético sino que al cuerpo técnico de la Selección, uno de los dirigientes del elenco español llevó cierta tranquilidad, a la espera de un diagnóstico oficial: "Da la impresión de que no va a ser para mucho, eso deseamos todos. Le duele, pero ha salido con cierta normalidad. Había varios jugadores al límite, pero tenemos seis días para preparar una final en mayúsculas", dijo Mateu Alemany, director deportivo del Atleti. Mañana, luego de los estudios, se sabrá con más certeza el alcance de su posible lesión.