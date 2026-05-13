El fútbol de Honduras quedó marcado por una escena estremecedora que rápidamente dio la vuelta al mundo. El brasileño Romário da Silva sufrió una gravísima lesión durante el partido entre Motagua y Olancho FC, en una acción que dejó en shock a todos los presentes en el estadio.

Todo ocurrió en el segundo tiempo del encuentro disputado en el estadio Juan Ramón Brevé. El delantero fue a disputar una pelota dividida con Marlon Ramírez cuando, en plena carrera, su pie izquierdo quedó trabado en el césped y el impacto terminó provocándole una durísima lesión en el tobillo.

La secuencia fue tan impactante que varios futbolistas reaccionaron inmediatamente con angustia. Algunos jugadores de Motagua se tomaron la cabeza al ver la posición en la que quedó el pie del brasileño, mientras otros no pudieron contener las lágrimas por la gravedad de la situación.

El árbitro detuvo rápidamente el partido y los médicos ingresaron de urgencia al campo de juego. El silencio invadió el estadio mientras asistían a Romário da Silva, quien finalmente abandonó la cancha en camilla y fue trasladado a un centro médico para realizarle estudios.

De acuerdo a los primeros informes difundidos por medios hondureños, el delantero habría sufrido una luxofractura de peroné, una lesión muy delicada que podría demandarle varios meses de recuperación. En el club todavía esperan los resultados definitivos para conocer el alcance exacto del daño.

Más allá de la victoria conseguida por Motagua, el resultado pasó completamente desapercibido después de la dramática escena. Las imágenes comenzaron a viralizarse en redes sociales y rápidamente generaron repercusión en distintos programas deportivos de América Latina.

Desgarradora imagen en el fútbol de honduras

Muchos usuarios compararon lo ocurrido con otras lesiones históricas del fútbol mundial debido a la crudeza de las imágenes. Incluso algunos fanáticos pidieron que los videos dejaran de compartirse por lo fuerte del momento que atravesó el futbolista brasileño.

Mientras tanto, compañeros, rivales e hinchas continúan enviándole mensajes de apoyo a Romário da Silva, que ahora afrontará una larga recuperación. La impactante lesión dejó una huella en el fútbol de Honduras y convirtió el duelo entre Motagua y Olancho FC en noticia internacional.