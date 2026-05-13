La fiebre por el álbum del Mundial 2026 ya comenzó a conquistar a millones de fanáticos y uno de los protagonistas de la Selección Argentina lo vivió de una manera muy especial. Nicolás Tagliafico se convirtió en tendencia después de protagonizar un divertido momento durante una transmisión en Twitch junto a su esposa, Caro Calvagni, mientras abrían sobres de figuritas del nuevo álbum Panini.

El futbolista del Olympique de Lyon decidió compartir en vivo el desafío de encontrar su propia estampita dentro de la colección oficial del Mundial. Entre risas, nervios y decenas de paquetes abiertos, el lateral izquierdo fue descubriendo distintas figuras del torneo, aunque jamás imaginó la reacción que tendría cuando finalmente apareció su imagen.

En el instante exacto en el que salió la figurita de Nicolás Tagliafico, el campeón del mundo explotó de felicidad. Saltó, gritó y abrazó a su pareja en plena transmisión. La euforia fue tan grande que terminaron golpeando accidentalmente la cámara, que salió despedida y cayó al piso. “¡De pedo no se rompió!”, lanzó entre risas Caro Calvagni, mientras intentaba acomodar el equipo.

El clip rápidamente se volvió viral en redes sociales. Muchos usuarios destacaron la espontaneidad de la reacción del defensor y la divertida cara de preocupación de su esposa mientras él seguía celebrando. Como si fuera poco, durante la misma apertura también apareció una figurita de Lionel Messi, otro de los momentos que desató furor entre quienes seguían el stream.

El nuevo álbum de Panini para la Copa del Mundo 2026 promete convertirse en uno de los más ambiciosos de la historia. La colección contará con 980 figuritas, una cifra récord impulsada por el nuevo formato del Mundial, que tendrá 48 selecciones participantes. Cada país tendrá una doble página especial con jugadores, escudo holográfico y foto grupal.

Mientras tanto, Lionel Scaloni ya presentó una prelista de 55 futbolistas para la próxima Copa del Mundo y allí aparece el nombre de Nicolás Tagliafico entre los defensores convocados. La nómina también incluye a figuras como Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Nicolás Otamendi y los delanteros Lautaro Martínez, Julián Álvarez y Alejandro Garnacho.

La insólita reacción de Nicolás Tagliafico

La Selección Argentina integrará el Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania. El debut será el 16 de junio en Kansas City y luego continuará su camino en Arlington, Texas. La expectativa por ver nuevamente a Lionel Messi defendiendo el título mundial mantiene revolucionados a los hinchas argentinos.

La Copa del Mundo 2026 se jugará entre Estados Unidos, México y Canadá, contará con 104 partidos y tendrá una final histórica en el MetLife Stadium. Además, la FIFA confirmó que habrá un show de medio tiempo inspirado en el Super Bowl, con participación de Coldplay. Mientras tanto, el divertido video de Nicolás Tagliafico ya quedó como uno de los primeros momentos virales camino al Mundial.