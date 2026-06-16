Uruguay debutó ayer lunes en el Mundial 2026 con un empate 1 a 1 con Arabia Saudita, empezó perdiendo, asedió al rival pero se topó con una defensa cerrada y el arquero Mohammed Al Owais y no pasó de la igualdad, lo que lo deja expectante en una zona que había arrancado con sorpresa más temprano con el 0 a 0 entre España y Cabo Verde.

Gran expectativa generaban las impresiones de Marcelo Bielsa post encuentro, y el entrenador rosarino no eludió la autocrítica aún en pleno campo de juego: "Un rival que debimos superar, concedimos minutos en el primer tiempo que no indican que hayamos hecho las cosas bien. Nosotros a este partido teníamos que ganarlo".

"El partido cambió pero no sé si por los cambios o por otros motivos", evitó apresurar en análisis, que luego ampliaría en la conferencia de prensa, ante la consulta sobre la renovación del equipo que inició en el entretiempo y modificó el panorama. "En el primer tiempo el equipo estuvo apagado, sin dinámica, sin presión, sin provocar errores, sin profundidad", dijo luego en la rueda ordinaria, y agregó que la mejora mostrada en el segundo tiempo era algo que la Celeste "estaba en condiciones de hacer" desde el inicio.

"Cuando un equipo que presuntamente tiene que marcar diferencias no lo consigue ni en la peligrosidad del trámite, el equipo más débil termina atreviéndose. Fueron tres situaciones de pelota detenida y no las resolvimos bien", lamentó.

En ese sentido, Bielsa evitó el argumento de que el mérito del segundo tiempo compensaba el demérito del primero. "Hay un camino fácil para decir que merecimos ganar en el segundo tiempo, pero el partido es todo", apuntó.

Para tratar de sacudir al equipo, el técnico introdujo a Agustín Canobbio por la derecha y a Juan Manuel Sanabria por la izquierda: "Me pareció que le podían dar una movilidad que el equipo no había tenido. Perseguía un poco más de intercambio de posiciones, asociaciones, sorpresas, cambio de ritmo".

Además, el entrenador confirmó que ningún jugador resultó lesionado y se negó a hacer proyecciones sobre la clasificación: "No se me ocurre hacer ninguna evaluación que me permita vaticinar qué va a pasar".

El panorama en el Grupo H, sin embargo, dibuja un escenario tan abierto como inquietante para los charrúas: España, gran favorita del grupo, no pasó del empate ante Cabo Verde en Atlanta en el partido que abrió la jornada, lo que deja a los cuatro equipos igualados a un punto tras la primera fecha.