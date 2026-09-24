Cuando parecía que el fútbol argentino sumaba una nueva renuncia de un DT, finalmente Diego Dabove continuará en Tigre a pesar de haber renunciado ayer. Pese a resolver su alejamiento en el día de ayer, algo que había acordado con la Comisión Directiva del Matador ayer por la tarde, al final una reunión entre el técnico y sus jugadores fue la clave para que se diera marcha atrás con la decisión.

Luego de la derrota 3-2 ante Vélez en Liniers, el entrenador se reunió este miércoles con los dirigentes del Matador y presentó su renuncia, poniendo punto final a un ciclo que había comenzado en enero de 2025. Sin embargo, hoy los referentes del equipo mantuvieron una reunión y le manifestaron su deseo a Dabove de que permanezca al frente del equipo. Luego de una nueva junta con las autoridades del club de Victoria, se resolvió dar marcha atrás y que continúe al frente del plantel.

Con la derrota del domingo, Tigre sufrió su tercera derrota consecutiva en el Torneo Clausura, la cuarta en las primeras diez fechas. Actualmente cosecha 12 puntos y está fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Tras el partido en Liniers, el propio Dabove había defendido el trabajo de su equipo y no había dado señales públicas de una salida inmediata. “Nos matamos trabajando todos los días”, había expresado durante la conferencia posterior al encuentro.

De esta manera, el ciclo que dio comienzo en enero de 2025 y estuvo interrumpido por unas horas, seguirá su curso. Por ahora, Dabove lleva 77 partidos en el banco de Tigre, con un saldo de 29 victorias, 25 empates y 23 derrotas. La eliminación ante Montevideo City Torque en la Copa Sudamericana y el irregular recorrido en los torneos locales pusieron en jaque el trabajo del DT, que gracias a sus dirigidos todavía tiene crédito para revertir la situación.