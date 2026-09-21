En el último duelo del domingo, Vélez le ganó 3-2 a Tigre por la décima fecha del Torneo Clausura 2026. En un gran encuentro en el José Amalfitani, el Fortín se puso arriba dos veces, el Matador igualó en dos oportunidades, la segunda con poco tiempo para el final, pero el equipo de Guillemo Barros Schelotto terminó imponiéndose por 3-2. Un doblete de Ronaldo Martínez y el juvenil Juan Cruz Policella anotaron en el local mientras que Ignacio Russo y Jerónimo Dómina igualaron transitoriamente. De esta forma, los del Liniers alcanzaron a Independiente Rivadavia como líder de la tabla anual.

La primera mitad marcó las diferencias entre ambos y Vélez logró empezar a hacerse dueño del partido para concretar antes del cuarto de hora en una transición perfectamente ejecutada donde Matías Pellegrini asistió y Martínez concretó un nuevo gol desde su llegada al Fortín. Desde ese punto, los de Guillermo Barros Schelotto no pasaron sobresaltos ante los intentos de saltear líneas de Tigre e incluso tuvieron alguna chance más para aumentar en los pies del chico Policella y el propio Pellegrini.

La segunda parte dejó mucho más de los dos y terminó de transformar el encuentro en un partidazo. En los primeros minutos, Vélez tuvo chances claras para ampliar, sin embargo recibió un golpe inesperado: Russo facturó una buena combinación ofensiva del Matador para el 1-1, que trajo consigo tres ocasiones clariísimas de un Tigre que hizo trabajar y mucho a Tomás Marchiori. No obstante, el Fortín contestó promediando la segunda etapa y, también con una buena acción colectiva, restableció la ventaja por intermedio de un Policella que tuvo su estreno goleador en Primera

Policella anotó su primer gol en primera en el triunfo de Vélez. (Foto: X @Velez)

Desde allí los dos tuvieron alguna aproximación pero parecía que el duelo se terminaba así hasta que el ingresado Dómina se impuso a la defensa velezana y logró poner el 2-2 cuando faltaban tres minutos para el final. Sin embargo, Vélez dio una gran muestra de carácter y Tigre no llegó ni a acomodarse que ya perdía nuevamente: una acción colectiva magistral terminó con una gran habilitación de Diego Valdés, que salió del banco tras su lesión, para un Martínez que se erigió figura con el doblete (lleva cuatro en cuatro partidos desde que llegó a Liniers) que le dio al Fortín tres puntos clave para seguir prendido en la Zona A y, de momento, comandar la tabla anual.

Vélez 3-2 Tigre, los goles

El paraguayo sigue de racha desde que llegó a Liniers y le sumó un nuevo tanto a su buen presente. En una rápida transición, Manuel Lanzini habilitó a Pellegrini, que rompió líneas con una conducción que desarmó a Tigre para luego poner mano a mano a Martínez, quien no falló frente a Felipe Zenobio, estableciendo la ventaja para el Fortín.

A pesar de que Vélez había empezado la segunda parte amenazando con un segundo gol, fue Tigre el que alcanzó una inesperada igualdad a los 11 minutos del complemento. La levantó Pity Martínez, controló de pecho Jabes Saralegui y encontró inmediatamente a Russo, que remató fuerte de primera para vulnerar a Tomás Marchiori, reestableciendo la igualdad.

A pesar de ese inesperado empate, Vélez se sobrepuso a ese momento adverso y volvió a ponerse en ventaja con un gran gol. Una combinación entre Manuel Lanzini y Joaquín García terminó con un centro atrás del lateral para Policela, que controló y la colocó contra el primer palo para desatar el desahogo de todo el Amalfitani.

Llegando al final, cuando el local parecía abrazar la victoria, una acción de juego directo silenció por completo al público en Liniers. Russo peleó un pelotazo largo de Zenobio y habilitó a un Dómina que le ganó primero a su marcador, luego a Marchiori y, con el rebote a su favor, remató con el arco vacío para el 2-2 del elenco de Victoria.

No obstante, Vélez tuvo una bala más y se terminó llevando el partido con un golazo. Profundizó Pellegrini, la levantó de primera Rodrigo Aliendro para un Diego Valdés que asistió de gran manera a Martínez, que completó una gran noche personal con un remate cruzado hacia abajo para poner el 3-2 definitivo.

Marchiori y un par de atajadas clave

Luego del 2-1 de su equipo, el arquero de Vélez apareció dos veces para sostener a su equipo y evitar el empate de Tigre. Primero, el '1' le tapó un zurdazo al primer palo al ingresado Jerónimo Dómina, en tanto que minutos después el ex Atlético Tucumán se estiró cuan largo es para evitar que el cabezazo de Alan Barrionuevo se convirtiera en el 2-2.

Zenobio salvó a Tigre

Un minuto antes de lo que fue el 1-1 del Matador, el arquero lo salvó de una desventaja peor. La recuperó en la mitad Elías Gómez, quien condujo varios metros y luego sacó un centro de zurda a la zona del punto penal que Martínez, estirándose, alcanzó a conectar y generó una gran respuesta de Zenobio.

Formaciones

Vélez: Tomás Marchiori; Joaquín García, Thiago Silvero, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini, Juan Cruz Policela; Ronaldo Martínez. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Tigre: Felipe Zenobio; Valentín Moreno, Alan Barrionuevo, Juan Villalba, Nahuel Banegas; Bruno Leyes, Jabes Saralegui; Tiago Serrago, Gonzalo Martínez, Santiago López; Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.

TV: TNT Sports Premium.

Estadio: José Amalfitani.

Árbitro: Yael Falcón Pérez.

La previa

Vélez suma 17 puntos producto de cuatro victorias y cinco empates y se encuentra tercero en la Zona B, compartiendo el lugar con Boca, Gimnasia de Mendoza e Independiente. En sus últimas tres presentaciones, sin contar la eliminación con el Xeneize por Copa Argentina, igualó 1-1 con Deportivo Riestra, venció 1-0 a Estudiantes y empató 1-1 con Newell's. Para el encuentro, Guillermo Barros Schelotto no contará con Emanuel Mammana, que operado por un neumotórax tras un golpe con el arquero Tomás Marchiori y se perderá el resto del campeonato.

Mammana fue operado por un neumotórax y será una baja importante para Vélez. (Foto: Prensa Vélez Sársfield)

Por otra parte, hoy se conoció que el plantel decidió presentarse en el José Amalfitani en sus propios autos y de civil, medida que responde a un reclamo por una deuda que la Comisión Directiva del elenco de Liniers mantiene con los jugadores. De esta manera, no arribarán al estadio en el micro habitual del club ni vestirán la ropa de salida de la concentración.

Del lado de Tigre, atraviesa una racha negativa y necesita recuperarse. El Matador perdió sus últimos dos partidos, el último ante Rosario Central con un polémico penal y el anterior frente a Gimnasia (LP), sumó solamente un punto de los últimos nueve y necesita volver al triunfo para no perder el tren de los playoffs. Con 12 unidades, ocupa el décimo puesto de la Zona B y buscará dar el golpe ante uno de los invictos.