Marcos Senesi fue convocado por Lionel Scaloni para disputar el Mundial 2026 con la Selección Argentina. El defensor de 29 años ocupará el lugar que dejó vacante Leonardo Balerdi y se sumará al plantel albiceleste de cara al inicio de la Copa del Mundo.

La decisión fue tomada por Scaloni luego del último amistoso previo al torneo. Aunque durante varios días se especuló con otros nombres, el entrenador optó por reforzar la defensa central con un futbolista que atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera.

La convocatoria llega apenas horas después de que Senesi fuera confirmado como nuevo jugador del Tottenham Hotspur, uno de los movimientos más importantes del mercado europeo. El zaguero se incorporará al club londinense el 1 de julio tras finalizar su vínculo con Bournemouth.

Quién es Marcos Senesi

Nacido en Concordia, Senesi realizó toda su formación futbolística en San Lorenzo, donde debutó en Primera División en septiembre de 2016.

Su evolución fue rápida. Con actuaciones sólidas en el fútbol argentino, despertó el interés de clubes europeos y en 2019 fue transferido al Feyenoord, iniciando una etapa clave para su crecimiento profesional.

En el club neerlandés disputó 116 partidos oficiales y se consolidó como uno de los defensores más confiables de la liga, destacándose por su salida limpia desde el fondo, capacidad de liderazgo y fortaleza en los duelos individuales.

La experiencia europea que impulsó su carrera

Uno de los momentos más importantes de su paso por Feyenoord ocurrió en 2022, cuando el equipo alcanzó la final de la UEFA Europa Conference League.

Aquella campaña lo puso definitivamente en el radar de los grandes clubes europeos. Su rendimiento llamó la atención por una combinación poco habitual entre capacidad defensiva y calidad técnica para iniciar ataques desde la última línea.

Ese crecimiento terminó abriéndole las puertas de Inglaterra.

La explosión en la Premier League

En 2022 fue transferido al AFC Bournemouth, donde rápidamente se convirtió en una pieza fundamental.

Durante cuatro temporadas fue uno de los referentes defensivos del equipo inglés y una de las figuras del proyecto deportivo que llevó al club a conseguir hitos históricos.

Su última campaña fue especialmente destacada. Completó más de 1.800 pases en la temporada y fue uno de los jugadores con más minutos disputados del plantel. Además, lideró estadísticas defensivas vinculadas a intercepciones, despejes y bloqueos.

Datos destacados de Senesi en Inglaterra

Más de 128 partidos oficiales con Bournemouth.

con Bournemouth. 6 goles y 10 asistencias como defensor central.

como defensor central. Cuatro temporadas consecutivas en la Premier League.

Clasificación histórica del club a competencias europeas.

Uno de los zagueros con mejor salida de balón del campeonato.

El salto al Tottenham y la posible dupla con Cuti Romero

La gran temporada de Senesi tuvo recompensa inmediata.

Tottenham confirmó oficialmente su incorporación mediante un contrato por cuatro temporadas. El argentino llegará como agente libre y será parte del proyecto encabezado por Roberto De Zerbi.

Su desembarco genera expectativa también en la Selección Argentina, ya que compartirá plantel con Cristian Romero, con quien podría construir una sociedad defensiva de largo plazo.

El entrenador italiano destacó su experiencia, capacidad para jugar con la pelota y lectura táctica, atributos que explican por qué Tottenham decidió incorporarlo para reforzar su defensa.

La decisión de esperar a la Selección Argentina

La historia de Senesi con la Albiceleste tiene un capítulo particular.

Gracias a sus raíces familiares, Italia intentó convencerlo para representar a la Azzurra. Sin embargo, el defensor siempre manifestó su intención de vestir la camiseta argentina.

Su primera convocatoria importante llegó en 2022 para disputar la Finalissima frente a Italia. Desde entonces se mantuvo bajo observación permanente del cuerpo técnico de Scaloni.

La convocatoria al Mundial 2026 representa la culminación de ese recorrido y la confirmación de una apuesta que sostuvo durante años.

La historia de amor futbolero que nació en Bournemouth

Fuera de las canchas, Senesi también atraviesa un gran presente personal.

Desde 2024 mantiene una relación con la futbolista inglesa Kelci-Rose Bowers, jugadora del equipo femenino de Bournemouth.

La pareja se conoció durante una producción institucional del club y posteriormente hizo pública la relación a través de redes sociales. Bowers desarrolló parte de su formación en el sistema juvenil de Chelsea y también pasó por selecciones juveniles de Inglaterra.

El impacto de la convocatoria para Argentina

La llegada de Senesi aporta una alternativa experimentada para la defensa argentina en un torneo donde las lesiones y las suspensiones suelen ser determinantes.

Además, su presente en la Premier League le permite llegar al Mundial con ritmo de competencia en una de las ligas más exigentes del planeta.

La decisión de Scaloni también refleja una tendencia que se consolidó durante su ciclo: priorizar futbolistas que ya conocen el funcionamiento del grupo y que pueden adaptarse rápidamente a las exigencias del equipo.