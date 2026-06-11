Se acabó la incertidumbre y finalmente Marcos Senesi es el elegido para reemplazar a Leonardo Balerdi en la convocatoria final de 26 jugadores de la Selección Argentina. El defensor central que acaba de sumarse al Tottenham es quien Lionel Scaloni eligió para integrar la convocatoria de la albiceleste para el Mundial 2026.

Luego de varias especulaciones que señalaban que el reemplazante de Balerdi no iba a ser un defensor, finalmente el entrenador argentino eligió a Senesi, de muy buena temporada en Bournemouth en la Premier League que le valió su pase a Tottenham. Si bien en principio se decía que Guido Rodríguez podía ser el que se metiera en la lista, el central surgido en San Lorenzo le ganó la pulseada al resto de los nombres y tendrá su primera cita mundialista.

De esta manera, Senesi se incorporará cuanto antes a la concentración del plantel en Kansas para ser parte de la puesta a punto de cara al debut del martes 16 frente a Argelia. Esta decisión, además, significa que cuando esta preparación finalice Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Tomás Aranda, Joaquín Freitas, Santiago Beltrán y Simón Escobar retornarán a sus respectivos equipos.