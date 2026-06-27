En la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza, Deportivo Rincón volverá a jugar este sábado, luego de la derrota en La Visera de Cemento. El platense Germán Noce tendrá su primer partido dirigiendo de local ante Atenas de Río Cuarto, en busca de una victoria para seguir en la zona de clasificación del Grupo 3 del Torneo Federal 2026. Los cordobeses llegan tras un empate ante Costa Brava y se ubican en el lote de punta.

A partir de las 15.30, el puntaltense Fernando Omar Marcos de la Liga del Sur de Bahía Blanca será el árbitro el Elías Moisés Gómez. Tendrá la asistencia de Emiliano Bustos y Danilo Viola. Rodrigo Moreno será el cuarto árbitro, en cotejo correspondiente a la decimoquinta fecha del certamen que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su apéndice el Consejo Federal.

El León del Norte neuquino aún permanece en la cuarta ubicación de la zona con 16 puntos, pese a la derrota 2 a 1 ante el Albinegro. Una serie de resultados lo dejaron en el último escalón del grupo de los que hoy irían a la Fase Campeonato. La última vez que fue local, los de LiFuNe se impusieron por 2 a 1 a Juventud Unida. Universitario de San Luis, con dos tantos de Ezequiel Carlos Ávila.

El encuentro será transmisión de Primera Multimedios de Neuquén capital, a partir de las 14.30 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la central informativa a cargo de Agustín Galasso y la operación técnica de José Ramón Paredes.

Luego de debutar el fin de semana pasado al frente del plantel, para el ex entrenador Juventud Antonia de Salta, Germán Noce será su primer duelo en condición de local al mando del equipo. En Rincón de los Sauces, el representante neuquino tiene la balanza a su favor con cuatro victorias, una derrota y un empate.

Atenas marcha tercero con 18 puntos por detrás de Cipolletti y Argentino de Monte Maíz. Al igual que el León, el último fin de semana no pudo ganar, pero el punto le permitió en el podio. El conjunto de Gastón Leva, en condición de visitante, sufrió cuatro derrotas, logró un empate y dos victorias. El último partido fuera de casa fue en la fecha 13, dónde cayó 1 a 0 en Las Heras frente a Huracán.

En la primera vuelta de la fase regular, en Rio Cuarto y por la jornada 6, fue victoria de Atenas por 3 a 1. Allí Ezequiel Ávila adelantó al Depo, pero en el complemento Rafael Ríos y Alejo Mainero por duplicado sellaron el triunfo.