Comenzó la era de Germán Noce como director técnico en Deportivo Rincón luego del interinato del mendocino Alfredo Tizza, que duró apenas dos partidos, que había reemplazado a Pablo Castro, cesanteado en forma sorpresiva hace tres domingos tras el empate ante FADEP de Mendoza.

La presentación y primer entrenamiento se llevó a cabo en la remodelada cancha del camping del Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa Moisés Elías Gómez a la vera del río Colorado en el límite con la provincia de Mendoza,, allí el entrenador sostuvo que "vengo con una ilusión terrible por este proyecto. Estuve estudiando, viendo y recabando información de varios lados, y creo que el club tiene todo como para seguir creciendo”.

El entrenador destacó el crecimiento institucional de los últimos años y su compromiso personal con el proceso, “es un club que ha crecido mucho en los últimos años y vengo a aportar mi granito de arena por el bien del club”.

El platense que trabajará junto a Germán Cáceres y el profesor Martíz Ezquerra

Noce trabajará con su ayudante de campo Germán "Pipo" Cáceres, entrerriano que supo ser líder del ascenso en la Comisión de Activiades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia, jugador de Atlético Rafaela en el ascenso a primera división. Como ayudante de campo, viene de acompañar a Ricardo Pancaldo en Chaco For Ever y ahora se suó al staff de Noce. El preparador físico, será el profesor Martín Ezquerra, que viene de trabajar en la Primera Nacional en San Martín de San Juan.

El flamante entrenador remarcó que "sabemos que estamos muy alejados de todo, pero vengo con la certeza de que con trabajo, humildad y preparación vamos a poder lograr cosas. Es un torneo muy difícil, con muchos partidos, muchos viajes y equipos en todo el país que buscan lo mismo que nosotros”, declaró.

Noce también valoró el plantel y el recibimiento en la institución. “la institución tiene muchas oportunidades para crecer porque hay material y un gran grupo humano. La gente del club nos recibió de excelente manera, y eso contagia ese sentido de pertenencia y las ganas de crecer”, agregó.

Nocé debutará en el banco de suplentes en el encuentro entre Cipolletti y Deportivo Rincón, por la decimocuarta fecha de la Zona 3 del Torneo Federal A 2026 que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) a través de su apéndice el Consejo Federal se jugará el domingo 21 de junio desde las 15.30 en la mítica Videra de Cemento de la institución valletana rionegrina.

El partido será transmisión de las radios del Prima Multimedios, donde se podrá vivir a pleno una nueva presentación del enfrentamiento del los equipos de la región.

En la emblemática Visera el cotejo será transmisión a partir de las 13.30 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) 90.7 Clásicos & Noticias y Las Palmas 96.1 con los relatos de Hugo Alejandro Amaolo, los comentarios del "Vasco" Jorge Hernandorena, la central informativa a cargo de Agustín Galasso y la operación técnica de José Ramón Paredes y el respaldo periodístico del equipo de Grito Sagrado.