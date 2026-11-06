Deportivo Rincón afrontará este sábado un compromiso decisivo en su camino por el Torneo Regional Federal Amateur Femenino. El conjunto neuquino visitará a Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia por el partido de vuelta de las semifinales, con el objetivo de conseguir la clasificación a la final.

Luego del empate registrado en el encuentro de ida, la serie quedó abierta y se definirá en territorio chubutense, donde Rincón buscará hacer valer su juego para quedarse con el boleto a la instancia decisiva del certamen. El primer enfrentamiento terminó 1 a 1 en Rincón de los Sauces. Ferrocarril se había puesto en ventaja por intermedio de Keila Zárate, mientras que Romina Valdez, a diez minutos del cierre, consiguió la igualdad para las neuquinas. De esta manera, ninguno logró sacar diferencias y todo se resolverá en los segundos 90 minutos.

El encuentro se disputará desde las 17 en la cancha de Ferrocarril del Estado, en Comodoro Rivadavia, y contará con el arbitraje de Sergio Eduardo Gallegillo, de Caleta Olivia. Estará acompañado por Mónica Urquiza y Juan Alfredo Navarro, también de Caleta Olivia.

Para Deportivo Rincón será una prueba importante fuera de casa, ante un rival que buscará aprovechar la localía para meterse en la definición regional. Las neuquinas, por su parte, intentarán sostener su protagonismo y seguir con la hegemonía que tiene el fútbol femenino neuquino en el plano patagónico, de los últimos años

La otra semifinal de la Región Patagonia tiene como protagonistas a Hispano Americano y Camioneros. El ganador de cada llave se enfrentará por el título regional, en el camino hacia la definición nacional del Torneo Regional Federal Amateur Femenino.