Se corrió la quinta fecha del turismo Carretera, en Termas del Rio Hondo se vivió otro fin de semana de Automovilismo donde Mariano Werner se reencontró con el triunfo en la categoría.

El “Zorro” de Paraná lideró de punta a punta las 25 vueltas y se quedó con su primera victoria de la temporada. El piloto de Fadel Werner Competición hizo una gran clasificación, ganó su serie, y yendo de menos a más, se quedó con el triunfo.

Segundo fue Matías Rossi, que lo corrió a lo largo de la carrera pero no pudo ante el demoledor ritmo del Mustang. EL piloto del piloto del Toyota Camry aventajó a Lambiris, quien largó también en la tercera colocación.

Por su parte, José Manuel Urcera hizo una carrera inteligente y volvió a sumar puntos importantes, quedando en la 6ta colocación.

La próxima fecha del Turismo Carretera se llevará a cabo el 30 y 31 de mayo en el autódromo “Oscar Cabalén” de Villa Parque Santa Ana, provincia de Córdoba.

Triunfo soñado de Benjamín Antón en el TC Pista

El piloto de Cinco Saltos se quedó con la victoria en la categoría telonera. En su quinta carrera en la segunda categoría del automovilismo argentino

El rionegrino largó en la 4ta colocación, ganó posiciones y cuando tomó el 1 no lo soltó más, ante el empuje de Felipe Bernasconi y Gabriel Gandulia, segundo y tercero respectivamente.