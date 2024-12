TC: Werner aseguró que "no fue un papelito, lo hicieron adrede"

La definición del título del Turismo Carretera se vio empañada ayer domingo por el perjuicio que sufrió Mariano Werner, principal candidato a la corona. Antes de la final en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata unos pocos hinchas de Chevrolet le tiraron papelitos en la toma dinámica de su Ford Mustang y, ante la pérdida de rendimiento, debió ingresar a boxes. Cayó en el clasificador y su máximo rival, Julián Santero (Ford Mustang), logró su primera corona en la octogenaria categoría luego de ser segundo detrás del ganador Diego Ciantini (Chevrolet Camaro).

Werner, campeón en 2020, 2021 y 2023, llegó al escenario bonaerense como líder de la Copa de Oro, de la que participan los doce que más puntos sumaron en la etapa regular (de la fecha 1 a la 10) y los Tres de Último Minuto, que es el trío compuesto por los competidores que más cosecharon unidades entre la fecha 11 y la 14, y que hasta ese momento no habían entrado en el mini torneo final.

El monarca saliente había conseguido tres victorias en el año y por su experiencia en la definición de campeonatos y el nivel de su auto, era el favorito. Clasificó 12º, pero en su serie terminó segundo detrás de Santero y eso le permitió largar cuarto en la final. No obstante, antes de la carrera decisiva, en la salida a pista de los autos, el público invadió el trazado y unos pocos simpatizantes del Chivo le hicieron gestos obscenos a Werner, además de tirarle papelitos en la toma dinámica de su coche.

Las declaraciones del entrerriano en zona de boxes

"NO FUE UN PAPELITO, LO TAPARON ADREDE".



Una vez que la final se largó, esto generó una merma en el rendimiento del Mustang de Werner, que debió entrar a los boxes para que le sacaran los papelitos. “La toma de aire tomó unos papeles que sabés que la gente tiró cuando pasaban los autos. Y quedaron atascados en el filtro del carburador, entonces acelerás a fondo y hacé de cuenta que está tapado. Demasiados había. Habría que mirar si alguien lo tiró con la mano a propósito o si los chupó todos. Te da bronca”, indicó Rody Agut, el motorista de Werner, en diálogo con la TV Pública.

El entrerriano cayó al puesto 22º y Santero se ubicó segundo, lo que le alcanzaba para coronarse. De hecho, el mendocino de 31 años terminó como escolta de Ciantini y se aseguró el campeonato. El podio lo completó Mauricio Lambiris (Ford Mustang).

Terminada la carrera, Werner dijo lo suyo: “Esto fue algo programado, taparon adrede un lugar crítico del auto. No me quisiera detener en estas situaciones que opacan todo el trabajo de la categoría, por una o dos personas que lo hicieron adrede. Me cortaron los brazos sin poder hacer nada”, sentenció en diálogo con Campeones.

Duras críticas a la mala organización de la competencia