Neuquén Vive: el Gobierno presentará sus proyectos con una experiencia inmersiva en el Ruca Che

El Gobierno provincial presentará este miércoles 14 de octubre a las 16 en el estadio Ruca Che, Neuquén Vive, una propuesta que reunirá experiencias vinculadas con la infraestructura, el deporte, la cultura y el turismo. La actividad será abierta a toda la comunidad, con entrada libre y gratuita, y contará con una experiencia inmersiva pensada para personas de todas las edades.

“Vamos a presentar Neuquén Vive, un evento con muchos anuncios. Lo vamos a hacer junto al ministerio de Infraestructura y va a comprender deporte, cultura, turismo, lo que se viene, en definitiva, las nuevas formas de vivir Neuquén”, explicó la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz.

La funcionaria destacó que la propuesta está pensada para convocar a toda la comunidad, desde los más chicos hasta los adultos mayores, en un espacio de encuentro que combinará anuncios de gestión con actividades y experiencias para disfrutar en familia.

Juventud, cultura y deporte: políticas para toda la sociedad

Estos anuncios van de la mano con el crecimiento de la provincia y las diferentes políticas públicas que el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura vienen impulsando para atender este crecimiento. En este sentido, y al repasar los desafíos de su gestión, Codermatz destacó la amplitud de las áreas que integran su cartera y la importancia de desarrollar políticas que alcancen a distintos sectores de la población.

“Fue estratégica la decisión del gobernador Rolando Figueroa de crear el ministerio de Juventud, Deportes y Cultura, porque sí tiene que ver la juventud, sobre todo, con espacios clave de contención a través de la cultura y el deporte, pero esas dos áreas también abarcan a toda la sociedad. Y ese es el desafío”, señaló.

En ese sentido, explicó que el trabajo con las juventudes requiere una mirada integral y una articulación permanente con otras áreas del Estado, los municipios y los referentes de cada localidad, para dar respuesta a las distintas realidades y necesidades que existen en la provincia.

La ministra identificó tres ejes principales de trabajo en materia de juventud: Salud Integral, Emprendedurismo y Proyecto de Vida. A través de ellos se impulsan acciones vinculadas con la salud mental, la formación para el trabajo, el acompañamiento a jóvenes emprendedores y la generación de oportunidades educativas y laborales.

Al respecto, manifestó que “una persona que tiene un proyecto de vida, tiene también un norte hacia donde ir y eso la aleja de los flagelos que hay en la sociedad”.

Escuchar a los jóvenes para diseñar políticas públicas

La participación juvenil es otro de los ejes centrales de la gestión. Codermatz destacó la realización del primer Congreso Integral de Adolescencias y Juventudes, organizado junto con los ministerios de Salud y Educación, que reunió a más de 2.500 jóvenes en el Centro de Convenciones Domuyo. Durante la jornada, se desarrollaron charlas, capacitaciones y una experiencia inmersiva con espacios dedicados a la Salud Integral, el Proyecto de Vida, la Participación Juvenil, la Cultura y Expresión, el Ambiente y el Emprendedurismo.

La actividad permitió generar un espacio de encuentro y, al mismo tiempo, reunir aportes de los propios participantes para orientar las próximas acciones del Estado provincial. “Es por ahí por donde queremos ir, pensar qué les preocupa a los jóvenes, con actividades donde ellos sean protagonistas”, afirmó la ministra. Y agregó: “Hay un gran equipo de jóvenes trabajando, articulamos con referentes de otros ministerios y de otras localidades, para que el abordaje sea desde su propia mirada y con sus aportes”.

Más oportunidades para emprender y desarrollar proyectos

El acompañamiento a las juventudes emprendedoras es otra de las líneas de trabajo del ministerio, con propuestas que combinan financiamiento, formación y herramientas para desarrollar proyectos propios. Codermatz recordó la jornada Núcleo, organizada por la subsecretaría de Juventud, que reunió a más de 1.000 jóvenes emprendedores, especialistas y referentes con experiencias exitosas, y destacó la importancia de acompañar a quienes buscan generar su propio empleo.

“Hay un montón de aristas a trabajar y nosotros las estamos abordando desde el ministerio”, expresó. Entre ellas, mencionó las capacitaciones en costos, marketing e inteligencia artificial, además de las líneas de financiamiento y el trabajo articulado con organismos provinciales.

La ministra también señaló que las nuevas generaciones muestran una mayor apertura a explorar distintas posibilidades laborales, aprender nuevas herramientas y desarrollar iniciativas propias.

Becas y acompañamiento para el desarrollo deportivo

En materia deportiva, la ministra puso en valor los programas de acompañamiento a atletas neuquinos, tanto para su desarrollo cotidiano como para su participación en competencias provinciales, nacionales e internacionales.

Uno de ellos es el programa de becas deportivas, que otorga un aporte mensual de acuerdo con la categoría del deportista, mediante parámetros objetivos. A esto se suma el acompañamiento para viajes y competencias en representación de Neuquén o de Argentina.

“Hay muchos deportistas destacados e integrantes de selección argentina en un variadas disciplinas, y tenemos varios programas de acompañamiento. Uno es el programa de becas deportivas, que es clave, porque es un aporte mensual de dinero, de acuerdo a la categoría en el que esté, con parámetros objetivos”, explicó.

Y remarcó el objetivo de esta política: “La idea es que no sea una preocupación del deportista si puede ir, si puede pagar, sino que el Estado acompañe el desarrollo del deporte”.

Además, destacó la preparación de las selecciones neuquinas para los Juegos de la Araucanía, a partir de campus de capacitación y del trabajo con referentes de distintas disciplinas, así como la participación provincial en los Juegos Evita y los Juegos Urbanos.

Vivienda joven y articulación con otros organismos



La posibilidad de acceder a una vivienda también forma parte de las demandas que las juventudes plantean en distintos puntos de la provincia.

Al respecto, Codermatz mencionó las alternativas de financiamiento disponibles, entre ellas: Neuquén Habita y las líneas del Banco Provincia del Neuquén (BPN), además de las iniciativas que contemplan cupos para jóvenes y el trabajo con los municipios en materia de loteos.

La ministra reconoció que el acceso a un terreno representa una dificultad para algunos sectores, por lo que destacó la importancia de continuar trabajando con el área de Infraestructura y los gobiernos locales para ampliar las oportunidades.

Una agenda que combina deporte, cultura y participación



De cara a los próximos meses, el ministerio continuará con una agenda que incluye competencias deportivas, propuestas culturales y espacios de encuentro para las juventudes.

Entre las actividades previstas, Codermatz destacó los Juegos de la Araucanía, los Juegos Evita, los Juegos Urbanos y el programa Recreo, que ya completó su instancia deportiva y avanzará con las propuestas culturales destinadas a estudiantes interesados en cantar, bailar, pintar o tocar instrumentos.

También mencionó Neuquén Joven, que llegará al Alto Neuquén para fortalecer los espacios de encuentro y participación, y Neuquén Vibra, un certamen provincial de canto que busca contribuir a la profesionalización del sector.

“Tenemos de todo”, resumió la ministra al describir una agenda que busca ampliar las oportunidades de participación y desarrollo en distintas disciplinas y expresiones.

En ese sentido, recordó que “Neuquén Vive” será una nueva instancia para acercar a la comunidad las propuestas y los proyectos que impulsa la Provincia, con una convocatoria abierta en el Ruca Che para compartir una experiencia que integrará infraestructura, deporte, cultura y turismo.

La iniciativa se lanzará este miércoles en el Estadio Ruca Che, con entrada libre y gratuita. La ministra Josefina Codermatz anticipó que será un evento con grandes anuncios que marcan un hito en materia de inversión en obras de infraestructura deportivas y culturales.

En ese sentido, recordó que “Neuquén Vive” será una nueva instancia para acercar a la comunidad las propuestas y los proyectos que impulsa la Provincia, con una convocatoria abierta en el Ruca Che para compartir una experiencia que integrará infraestructura, deporte, cultura y turismo.