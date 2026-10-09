El Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén reunió este viernes a más de 2.500 personas en el primer Congreso Integral de Adolescencias y Juventudes (CIAJ), un encuentro que convocó a adolescentes, jóvenes, docentes, profesionales de la Salud y referentes comunitarios de distintas localidades de la provincia.

La propuesta, organizada por el Gobierno de Neuquén a través de los ministerios de Juventud, Deportes y Cultura; Salud; y Educación, combinó conferencias, conversatorios, mesas temáticas y experiencias participativas. El objetivo fue generar un espacio de intercambio entre las nuevas generaciones y los adultos que acompañan sus trayectorias educativas, sociales y de cuidado.

El gobernador Rolando Figueroa puso el foco en la preparación educativa y laboral de los jóvenes frente a las oportunidades que, según planteó, abrirá la transformación económica de la provincia.

La Secretaria Jefa de Gabinete de Neuquén, María Pasqualini: el gobernador Rolando Figueroa y la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz este viernes en el Centro de Convenciones Domuyo - Foto: X @Rolo_Figueroa

Figueroa llamó a los jóvenes a prepararse para el futuro de Neuquén

Durante su discurso, el mandatario sostuvo que las nuevas generaciones crecerán en una provincia atravesada por una transformación importante y remarcó la necesidad de contar con herramientas para aprovechar las oportunidades que surjan. “Para poder aprovechar esa oportunidad, sin lugar a dudas hay que prepararse”, afirmó.

En ese sentido, Figueroa mencionó las becas, las propuestas educativas y los programas de formación laboral como alternativas para acceder a nuevos espacios de desarrollo. El mandatario hizo especial referencia a las perspectivas de la actividad hidrocarburífera y al papel que pueden desempeñar los jóvenes en ese proceso. “Vamos a tener una ventana de 30 o 40 años en los que el gas y el petróleo van a ser necesarios en el mundo”, expresó.

También convocó a los participantes a asumir un rol activo en la construcción de la provincia y en los ámbitos de decisión pública. “Las personas que nos sucedan en la función pública tienen que ser mejores y estar más preparados que nosotros”, señaló.

El gobernador insistió en que el crecimiento de Neuquén debe estar acompañado por la formación de sus habitantes y por la participación de las nuevas generaciones, sin perder de vista la identidad y las raíces de cada comunidad.

Más de 2.500 asistentes colmaron el primer Congreso Integral de Adolescencias (CIAJ) realizado en el Centro de Convenciones Domuyo de la ciudad de Neuquén - Foto: X @Rolo_Figueroa

Una convocatoria que reunió a jóvenes de toda la provincia

La ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, destacó la participación y explicó que el congreso fue resultado de un trabajo previo de capacitación y articulación entre distintas áreas del Estado. Según indicó, durante los meses anteriores se desarrollaron instancias de formación dirigidas a trabajadores de Salud, docentes y referentes de diferentes localidades que acompañan a adolescentes y jóvenes.

La funcionaria señaló que las temáticas surgieron, en parte, de las propuestas e inquietudes planteadas por los propios jóvenes. La intención fue construir un espacio que permitiera compartir experiencias, adquirir herramientas y abordar problemáticas que atraviesan a las nuevas generaciones.

Por su parte, la subsecretaria de Juventud, Katherina Allende, confirmó que la convocatoria superó las 2.500 personas y destacó la posibilidad de trasladar al encuentro presencial los conocimientos trabajados previamente en instancias virtuales. “Lo que hoy queríamos es justamente poder sociabilizar los conocimientos adquiridos”, explicó.

La jornada contó además con la participación del intendente de Neuquén, Mariano Gaido; la intendenta de Plottier, Malena Resa; y la jefa de Gabinete municipal, María Pasqualini, entre otras autoridades.

Pasqualini remarcó la importancia de generar espacios para que los adolescentes y jóvenes puedan expresar sus opiniones e involucrarse en las decisiones que afectan a sus comunidades. También destacó el trabajo conjunto entre el municipio y la Provincia.

Salud mental, ESI y consumos problemáticos, entre los principales ejes

La agenda del primer CIAJ abordó diferentes dimensiones de la vida de los jóvenes, con una perspectiva que buscó integrar las áreas de Educación, Salud y participación comunitaria.

La conferencia central estuvo a cargo del magíster Daniel Korinfeld, quien presentó la exposición “Desafíos educativos en adolescencias y juventudes”. Entre los temas tratados se incluyó la prevención de situaciones vinculadas al suicidio en los ámbitos educativos.

Además, se realizaron dos rondas de conversatorios para intercambiar experiencias y analizar estrategias de intervención. Los principales ejes fueron:

Salud integral de adolescentes y jóvenes .

. Educación Sexual Integral (ESI) .

. Salud mental comunitaria .

. Prevención de consumos problemáticos .

. Consumos y prevención en entornos digitales .

. Construcción de proyectos de vida .

. Participación juvenil e identidad digital .

. Desafíos de la educación contemporánea.

La propuesta buscó superar las miradas fragmentadas sobre las adolescencias y promover la articulación entre instituciones, profesionales y referentes que trabajan cotidianamente con esta población.

En el cronograma también participaron representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU): el coordinador residente, Rafael Ramírez, y la economista senior de la Oficina de Coordinación Residente de ONU Argentina, Fulvia Farinelli.

Experiencias inmersivas y espacios de participación juvenil

Además de las instancias de capacitación, el encuentro incluyó actividades recreativas y propuestas participativas. Hubo experiencias de mapping, espacios inmersivos y una actividad multisensorial con modalidad de yoga.

También participaron programas de streaming conducidos por adolescentes y jóvenes, entre ellos “Deja Vú”, “Código Insta Adolescente” y “Es por Ahí”, de la ciudad de Neuquén, y “Qué onda Rincón”, de Rincón de los Sauces.

A su vez, organismos del Gobierno provincial y de la Municipalidad de Neuquén instalaron stands institucionales con información y asesoramiento sobre programas, iniciativas y políticas públicas destinadas a las nuevas generaciones.

El congreso fue declarado de interés legislativo por la Legislatura de Neuquén mediante la Declaración N.º 4590.

La convocatoria dejó planteado el desafío de sostener espacios de intercambio y formación que permitan abordar las problemáticas de las adolescencias desde una perspectiva integral, fortalecer las redes de acompañamiento y ampliar la participación de los jóvenes en la vida social y comunitaria de la provincia.