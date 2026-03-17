Se jugaron los cuartos de la Copa Provincial, Maronese se metió entre los cuatro mejores del torneo tras imponerse por penales a Independiente en Centenario. El domingo se conocerán los finalistas de la primera competencia del año.

En el Gigante del Barrio Sarmiento, el Dino fue superior en los 90´, pero debió apelar a los disparos desde los 12 pasos para quedarse con el boleto a semifinales. Piñedo Da Silva tuvo un mano a mano y un cabezazo, ambos desactivados por Torralba, y Juan Romero sacó un remate desde afuera que reventó el palo. nuevmente el 1 del rojo sacó un gran tiro libre, a Gomez.

Los penales definieron al clasificado, donde el elenco del oeste capitalino fue más preciso: Sepúlveda, Piñedo Da Silva, Eduardo Figueroa, y Juan Romero convirtieron. Para el rojo mantuvieron en la definición Mauricio Quilodran y Pablo Namuncurá. Berra y Julián Martín, desviaron sus remates, así como Gómez, para el 4-2 final.

Ahora, las semifinales tendrá a Alianza ante Maronese, el fin de semana a un partido en ancha neutral, mientras que en el otro duelo, San Patricio del Chañar jugará ante Petrolero Argentino. En ganador de cada llave se meterá al próximo Regional Amateur. En el caso de que Alianza llega a una nueva definición, el segundo boleto se definirá en el juego por el tercer puesto.