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Domingo 15 de Marzo, Neuquén, Argentina
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LIGA DE FÚTBOL DE NEUQUÉN

Copa Provincial: Alianza, San Patricio y Petrolero Argentinos son semifinalistas

Este lunes se jugará el encuentro suspendido el domingo entre Independiente y Maronese para definir el último clasificado

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 15 de marzo de 2026 a las 22:56
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En El Gigante del barrio Sarmiento, Petrolero se impuso a Esperanza por 2 a 0. Foto: Ami Viveros (Neuquén Deportivo)

San Patricio de El Chañar, Alianza de Cutral Co y Petrolero Argentino de Plaza Huincul accedieron este domingo a las semifinales de la Copa Provincial que organiza la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) al imponerse en el partido único de cuartos de final que se disputaron en escenarios neutrales.

La lluvia que azotó a la región, impidió que se jugará el partido entre los equipos de la capital, Maronese e Independiente, que se postergó para este lunes en horario nocturno, fue programado para las 21 a jugarse en El Gigante Vicente Cónsoli del barrio Sarmiento el estadio de la Asociación Deportiva Centenario (ADC).

En el escenario donde se jugará el partido del Dino y el Rojo, este domingo sí se pudo completar el encuentro del primer turno -que terminó siendo el único- con el triunfo de Petrolero Argentino de Plaza Huincul por 2 a 0 ante Esperanza de Rincón de los Sauces. A los 10 minutos, Leonardo Quiroga bajó a Pablo Parra en el área y el árbitro cobró penal. David Rojas lo cambió por gol y abrió el marcador para los de la comarca petrólera. El propio Parra metió el segundo a los 5 minutos del complemento.

Foto: Neuquén Deportivo

En cancha de Bicicross de Senillosa, San Patricio le ganó 3 a 1 a Sociedad Estudiantil de Chos Malal con goles de Bernardo Deliso, Matías González e Isaac Chabán. Francisco Maldonado marcó para los del norte de la provincia. El Santo, actual campeón defensor se enfrentará con Petrolero Argentino.

En el último turno, en la cancha de piso sintético de Bicicross Senillosa,  Alianza le ganó con lo justo al ascendido Rio Grande. El Gallo se impuso por 1 a 0. En el inicio del segundo tiempo, Cerdá tiró una busca pie al segundo palo, encontrando a un defensor en el camino que la mandó al fondo, en el único tanto del cotejo. El Celeste se cruzará para llegar a la final con el ganador del cotejo entre Independiente y Maronese.

 

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