San Patricio de El Chañar, Alianza de Cutral Co y Petrolero Argentino de Plaza Huincul accedieron este domingo a las semifinales de la Copa Provincial que organiza la Liga de Fútbol de Neuquén (LiFuNe) al imponerse en el partido único de cuartos de final que se disputaron en escenarios neutrales.

La lluvia que azotó a la región, impidió que se jugará el partido entre los equipos de la capital, Maronese e Independiente, que se postergó para este lunes en horario nocturno, fue programado para las 21 a jugarse en El Gigante Vicente Cónsoli del barrio Sarmiento el estadio de la Asociación Deportiva Centenario (ADC).

En el escenario donde se jugará el partido del Dino y el Rojo, este domingo sí se pudo completar el encuentro del primer turno -que terminó siendo el único- con el triunfo de Petrolero Argentino de Plaza Huincul por 2 a 0 ante Esperanza de Rincón de los Sauces. A los 10 minutos, Leonardo Quiroga bajó a Pablo Parra en el área y el árbitro cobró penal. David Rojas lo cambió por gol y abrió el marcador para los de la comarca petrólera. El propio Parra metió el segundo a los 5 minutos del complemento.

Foto: Neuquén Deportivo

En cancha de Bicicross de Senillosa, San Patricio le ganó 3 a 1 a Sociedad Estudiantil de Chos Malal con goles de Bernardo Deliso, Matías González e Isaac Chabán. Francisco Maldonado marcó para los del norte de la provincia. El Santo, actual campeón defensor se enfrentará con Petrolero Argentino.

En el último turno, en la cancha de piso sintético de Bicicross Senillosa, Alianza le ganó con lo justo al ascendido Rio Grande. El Gallo se impuso por 1 a 0. En el inicio del segundo tiempo, Cerdá tiró una busca pie al segundo palo, encontrando a un defensor en el camino que la mandó al fondo, en el único tanto del cotejo. El Celeste se cruzará para llegar a la final con el ganador del cotejo entre Independiente y Maronese.