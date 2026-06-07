En uno de los amistosos internacionales del día, Christian Eriksen se descompensó en el campo de juego en el duelo entre Dinamarca y Ucrania y generó una gran preocupación por su estado de salud. El volante de 34 años y referente del cuadro danés se desplomó sobre el campo de juego a los 65 minutos de partido y rápidamente tanto los jugadores como el staff dieron lugar a que lo atiendan. Afortunadamente, el futbolista que había tenido un ataque cardíaco en la Eurocopa de 2021 se encuentra consciente y en buen estado de salud.

En lo que era su partido número 151 con Dinamarca, el ex jugador del Tottenham y Manchester United, que juega con un desfibrilador implantable luego de su episodio en 2021, volvió a dar un gran susto a sus compañeros y a todos los presentes en el Nature Energy Park de la ciudad de Odense. El duelo, que iba 2-1 arriba para los daneses, se dio por terminado luego de varios minutos frenado con los médicos atendiendo a Eriksen. Minutos más tarde, desde la propia selección informaron que "está bien, dadas las circunstancias" y que continuará siendo evaluado.

El médico llevó tranquilidad

Poco más de dos horas después del episodio que preocupó a todos, Morten Boesen, médico de la selección de Dinamarca, dio más detalles sobre el estado de salud del volante. "Christian se encuentra bien y salió del campo por sus propios medios. Por lo que veo, el marcapasos funciona correctamente. Perdió brevemente el conocimiento, pero lo recuperó rápidamente y nos pudimos contactar con él enseguida.", contó. Además, confirmó que seguirán la evolución y llevó un mensaje del propio jugador: "Necesita someterse a más pruebas para ver las causas del incidente. Él está bien y me pidió que saludara a todos los jugadores y les dijera que estaba bien".