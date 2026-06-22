Hay costumbres que no se negocian. En medio de la tensión que genera cada partido mundialista, Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio "Chiqui" Tapia volvieron a cumplir con un ritual que ya se convirtió en una marca registrada de la Selección argentina. Como en cada cita importante, los tres compartieron unos mates en la previa del encuentro frente a Austria, por los 16avos de final del Mundial 2026.

La postal, publicada por el propio presidente de la AFA en sus redes sociales, muestra a los tres referentes relajados, sonriendo y compartiendo un momento de tranquilidad antes de salir a jugarse una nueva parada decisiva. Una imagen que para muchos hinchas ya es sinónimo de buenas noticias y que se transformó en una de las cábalas más representativas de este ciclo ganador.

La tradición comenzó durante la Copa América 2021 disputada en Brasil. Desde entonces, cada vez que la Selección afronta un compromiso importante, Tapia suele compartir la foto junto al capitán argentino y al mediocampista que se convirtió en uno de sus laderos más cercanos dentro y fuera de la cancha.

Lejos de tratarse solamente de una ronda de mates, la escena refleja el clima de confianza y unión que caracteriza al grupo conducido por Lionel Scaloni. Messi representa la jerarquía y el liderazgo futbolístico; De Paul, la intensidad y el sacrificio dentro del campo; mientras que Tapia aparece como una figura clave en el respaldo institucional de este proceso histórico.

Con la clasificación a los octavos de final en juego, la Selección volvió a aferrarse a sus costumbres. Y mientras millones de argentinos esperan por el pitazo inicial, la cábala ya quedó cumplida: mates, charla y una foto que alimenta la ilusión de seguir soñando en el Mundial.