Nico Occhiato quedó bajo cuestionamientos después de explicar por qué no pudo saludar a Lionel Messi en el Monumental. Los comentarios sobre su relato recuperaron una controversia de Luzu TV y pusieron en discusión la cercanía que tendría con el capitán.

Algunos comentarios apuntaron al lugar que, según esos usuarios, el conductor se atribuía: "Este chabón se cree un capo y nadie le avisa". Otro escribió: "Pero quien sos vos para que Messi te salude. La fama marea a las personas, este es un ejemplo. Se cree mil".

También hubo insultos: “En la vida hay que hacerse cargo de las cosas, no el boludo, así maduras y crecés. Y este pibe se hizo el pelotudo, ahora paga las consecuencias, no te vio claro, sí seguro…”. Otro usuario reaccionó: “No me ve porque pasa y no me da nota dice el pelotudo*, quien te crees que sos”. Ambos interpretaban la falta del saludo como un desaire, sin elementos que confirmaran esa lectura.

Consultado por Martín Garabal sobre si Lionel Messi lo habría saludado de reconocerlo, Occhiato respondió: “Y no sé, qué se yo ”. El conductor evitó afirmarlo y dejó abierta esa situación hipotética.

Sobre lo ocurrido, Nico Occhiato había explicado: “Messi a mí no me ve, porque pasa y no da notas. A Davo lo ve y lo saluda. Se ve, porque pasa y lo saluda ”. Su aclaración también recibió críticas: “Qué necesidad de aclarar que no lo saludo porque no lo vio! Dios mío…”.

El antecedente de Luzu TV que volvió a aparecer

El episodio previo involucró a Florencia Peña, que había difundido información falsa sobre el padre de Messi en Luzu TV. Un usuario escribió: “No será porque en tu canal mataron al padre y después tiraste la pelota afuera? Ni en pedo, no?”. Otro lo acusó: “Y no sé flaco, capaz porque diste la peor noticia que un hijo puede escuchar y encima lucraste con eso, haciéndote llamar su amigo, capaz que sea eso, no?”.

Nico Occhiato había asegurado que se comunicó con el futbolista y su entorno para disculparse. También recibió estos comentarios: “El otro día dijo que era amigo íntimo de Messi y ahora dice esto” y “Te hiciste el canchero con un nene de 3 años!! Bien merecido tenes que te haya ignorado”. Los usuarios relacionaban reproches anteriores con el episodio del Monumental.

El conductor también había compartido imágenes de su encuentro con Celia, la mamá de Lionel Messi. Con el capitán, según su relato, el encuentro no se produjo. No hay indicios de que el futbolista haya decidido evitarlo deliberadamente.