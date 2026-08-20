Mateo Sepúlveda vuelve a poner a Neuquén en el mapa del para-atletismo internacional. A los 20 años, el joven deportista se prepara para afrontar un nuevo desafío fuera del país: en septiembre viajará a Colombia para representar a la Argentina en el Grand Prix de Para-Atletismo Cali 2026.

La competencia se desarrollará del 14 al 20 de septiembre y será una nueva oportunidad para que el atleta neuquino continúe construyendo una carrera que, a fuerza de sacrificio, disciplina y perseverancia, ya comenzó a trascender las fronteras de la provincia.

Sepúlveda compite en atletismo para ciegos y disminuidos visuales, dentro de la categoría T12, y participa en las pruebas de 100, 200 y 400 metros llanos. Su presente es consecuencia de un camino que tuvo un salto enorme durante 2025, cuando fue convocado para integrar la Selección Argentina de Para-Atletismo y pasó a formar parte de la Federación Argentina de Deportes para Ciegos.

Ese llamado le permitió participar de concentraciones de alto rendimiento en el Cenard, en Buenos Aires, y posteriormente disputar su primer torneo internacional: los Juegos Juveniles Parapanamericanos de Chile 2025.

La experiencia no pudo ser mejor. Mateo regresó de Chile con cuatro medallas: consiguió dos de oro, en los 100 metros y en salto en largo, y dos de bronce, en los 200 y 400 metros. Un resultado que confirmó su potencial y que ahora lo impulsa hacia un nuevo desafío en la categoría Open.

“Representar a la provincia es un orgullo muy grande para mí. Si bien estoy muy contento por los logros internacionales, que era un sueño de muy chico, no solo mío sino de mi familia, también representar a la provincia en torneos nacionales o locales que se hacen acá en la pista de la Ciudad Deportiva me llena de mucho orgullo”, contó el atleta neuquino.

Para poder llegar a Colombia, Sepúlveda cuenta con el acompañamiento del Gobierno de Neuquén, tanto para él como para su entrenador y guía, el experimentado atleta neuquino Javier Carriqueo. Mateo integra además el grupo de 56 deportistas que forman parte del programa de Asistencia al Mediano y Alto Rendimiento impulsado por el Ministerio de Juventud, Deportes y Cultura a través de la Secretaría de Deportes.

El respaldo provincial resulta fundamental para que pueda continuar con su calendario internacional. “Estoy muy contento de que siempre la provincia esté para lo que necesite. En mi caso, muchas veces me han acompañado en otros viajes y ahora para el viaje a Colombia. Sin ese acompañamiento yo no podría ir a ese torneo”, reconoció.

Un desafío que va más allá de las medallas

El Grand Prix de Cali tendrá un significado especial para Mateo. El objetivo no estará únicamente puesto en conseguir buenos resultados, sino también en avanzar en un aspecto fundamental para su carrera deportiva: lograr su categorización internacional.

Carriqueo, quien lo acompaña en este proceso, explicó que los entrenamientos vienen mostrando buenos resultados y que trabajan especialmente para que Mateo pueda mejorar sus registros en los 200 y 400 metros.

“El objetivo principal de este Grand Prix es que a Mateo se lo categorice internacionalmente, porque aún no tiene ese certificado o aval que le permita competir en cualquier torneo”, explicó el entrenador.

La competencia también puede abrirle una puerta al ranking mundial. “Puede darle un ranking a nivel mundial. La ventaja de Mateo es que es muy joven, tiene 20 años y es su primer año en la categoría Open, que son atletas con más experiencia y años de entrenamiento que él”, señaló Carriqueo.

Así, el viaje a Colombia representa mucho más que una nueva competencia: es un paso importante para consolidar su carrera y seguir ganando experiencia frente a atletas de elite.

La pista neuquina, su lugar de entrenamiento

En ese crecimiento también ocupa un lugar central la Pista de Atletismo de Ciudad Deportiva, donde Mateo entrena diariamente. El deportista destaca especialmente las condiciones que ofrece el espacio neuquino.

“La verdad es que es un lugar muy privilegiado. He tenido la suerte de estar en muchas provincias del país y yo siempre recalco que esta pista es muy importante, a nivel de homologación, de estado. Es un lugar muy lindo para las competencias y para entrenar día a día”, sostuvo.

Allí construye buena parte de su preparación junto a Carriqueo, con la mirada puesta en Colombia y en los desafíos que vendrán después.

El respaldo que empieza en casa

Detrás de cada carrera hay también una historia familiar. Mateo reconoce que su familia ha sido una pieza fundamental para sostener el esfuerzo cotidiano, especialmente en un deporte que exige tanto física como emocionalmente.

“Uno como deportista siempre necesita de su familia. Muchas veces este deporte tiene sus altas, sus bajas, y la familia siempre es la que está y te acompaña”, destacó.

Y remarcó: “Un deportista puede darlo todo en la pista y la familia siempre va a estar, por más que le vaya bien o muchas veces no se den esos resultados”.

Ese acompañamiento también se vuelve indispensable cuando aparecen los desafíos económicos y logísticos que implica competir fuera del país. Para Mateo, la posibilidad de viajar a Colombia es el resultado de un esfuerzo colectivo en el que cada apoyo cuenta.

Un atleta que también piensa en el futuro

Mientras se prepara para correr en Colombia, Sepúlveda también sostiene otro desafío lejos de las pistas. El joven neuquino cursa el segundo año del Profesorado de Historia en la Universidad Nacional del Comahue.

Combinar los entrenamientos, los viajes y una carrera universitaria no fue sencillo, pero encontró herramientas para poder avanzar en ambos caminos.

“Al principio costó acostumbrarme a los tiempos, pero con la ayuda de la universidad, que me brindó apoyo en el tema de accesibilidad y acompañamiento, puedo dedicar tiempo y tener la misma responsabilidad a nivel de estudio que en el deporte”, explicó.

Mateo Sepúlveda corre, estudia y proyecta. Con 20 años, ya sabe lo que significa subir a un podio internacional y vestir la camiseta argentina. Ahora tiene por delante una nueva meta en Colombia, donde buscará seguir bajando sus tiempos, sumar experiencia y dar otro paso en una carrera que nació en Neuquén y que, a fuerza de trabajo y perseverancia, comienza a proyectarse al mundo.